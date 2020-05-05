【新冠肺炎】家居服務中斷　特殊需要人士感無助　團體籲支援

新冠肺炎疫情持續數月，社會福利署自1月29日起幾乎暫停所有長者及殘疾人士的日間服務，包括家居清潔、物理治療等，安排令殘疾人士、體弱長者、長期病患者受到影響。 有團體的問卷調查結果顯示，過往使用家居上門服務的受訪者當中逾七成表示，疫情後家居服務已經完全暫停，其中物理治療、職業治療及家居清潔服務影響較大。團體呼籲政府儘快提供支援，由社署向家居上門服務單位發放口罩和防疫物資，盡快恢復上門服務，讓殘疾人士及長者可以獲得適切支援。

有團體問卷結果指過往使用家居上門服務的受訪者中有逾七成表示，疫情後家居服務已經完全暫停，其中物理治療、職業治療及家居清潔服務影響較大。（袁澍攝）

社署自1月29日起暫停幾乎所有日間服務，不過亦指有個別服務使用者需要急切支援，可以交由服務單位自行做安排，惟當中能得到服務的使用者寥寥可數，由此立法會議員張超雄辦公室、自強協會和香港肌健協會在4月20日至5月1日透過網上和實體問卷搜集意見，共收到203個有效回應。

結果顯示，疫情前會使用政府資助上門服務的受訪者，有71%表示已經完全暫停，54%過往使用物理或職業治療、日間暫顧服務的受訪者表示服務已經完全暫停，96%過往使用家居清潔服務的受訪者指疫情後服務減少。

患有風濕關節炎和脊椎疾病的長者蔡先生因為家居清潔等服務暫停感到困擾。（袁澍攝）

患有風濕關節炎和脊椎疾病的長者蔡先生表示疫情以來綜合家居服務暫停，當中包括家居清潔服務和陪診。蔡先生和失明的太太無法清潔寓所，有近3個月的時間都未能「執屋」，曾將飯菜打翻在地上，只能找其他人求助，直到4月底才開始有教會的義工前來幫助打掃。他與太太都是靠綜援度日，疫情後曾想申請特別護理津貼，聘請傭人照顧自己，但由於他並非法例所定義的「四肢傷殘」，被指不合資格。

張超雄指，治療、家居清潔服務暫停，令不少人士在接受治療和訓練的機會減少，亦容易出現身心問題，有些甚至是不可逆轉的。 （袁澍攝）

立法會議員張超雄表示，治療、家居清潔服務暫停，令不少人士在接受治療和訓練的機會減少，亦容易出現身心問題，有些甚至是不可逆轉的。他說已經向勞工及福利局局長羅致光不斷反映，對方也承認幾個月服務的停頓會對部份人士造成影響，包括一些認知障礙人士，再恢復服務之後很難透過訓練恢復過往狀態，惟仍為得知何時能夠重啟已暫停的服務。

張超雄建議社署向家居上門服務單位派發口罩及防疫物資，為前線職員提供保護能力，盡快恢復原有的上門服務；服務單位也可通過視像通話提供支援。另外中、長期來講，政府應該制定政策，為經評估列為有需要的殘疾人士和長者提供資助，聘請包括親友在內的人士作為照顧者；提供額外資助，讓特殊人士接受治療和訓練，加快重整生活和提高能力等。