旅發局推宣傳計劃#missyoutoo籲市民齊心抗疫　多家老店響應拍片

本港新型冠狀病毒（COVID-19）疫情逐漸緩和，旅發局推出全新社區宣傳短片，展現全港市民同心抗疫的堅毅精神。本地旅遊業界響應宣傳計劃#missyoutoo，在社交平台發表短片期待遊客再次到來，亦有身處海外的名廚撰文指，想念香港的美食、朋友和景色。

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近日，旅發局邀請共三家香港老字號和街坊小店，包括中環春回堂涼茶舖、上環美華旗袍店、油麻地盈興隆海味店，透過拍攝短片鼓勵市民同心抗疫，並將陸續上載到旅發局的社交平台，向世界各地熱愛香港的朋友打氣。

三條短片中，涼茶店老闆林先生說︰「我會特別掛住比較年長嘅客人，呢段疫情佢哋少出街，但我哋做涼茶明嘅，苦盡會甘來嘛。」旗袍師傅簡漢榮說︰「我做咗旗袍幾十年，我哋客仔就好似朋友一樣。我而家冇乜希望，只希望大家都身體健康。」海味店主鄭先生說︰「我唔怕你煩，幫襯我，我教埋你點整（海味）又點話。」

旅發局指，本地旅遊業界包括酒店、景點、商場等，亦響應宣傳計劃，相繼在社交平台貼上「#Missyoutoo」和「#MissYouTooHongKong」的標籤，分享前線員工的感言，例如有酒店職員希望世界各地的遊客，能再次欣賞香港的美景，亦有南丫島食肆職員期待與熟客再次見面。此外，10多位身處海外的名廚亦紛紛響應，在Instagram發表貼文指，渴望再次到港享受美食，亦想念香港的朋友和獨有的景色。

▼政府放寬限聚令、食肆及其他處所措施▼