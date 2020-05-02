旅發局主席彭耀佳：旅客量難迅速回升　籲港人「做自己的旅客」

全球受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，各地均採取嚴格入境限制。香港旅遊發展局主席彭耀佳在今早（2日）的香港電台節目《香港家書》上表示，就算香港疫情受控，旅客量亦難以如03年迅速回升，而各地在疫情過後定會全力爭取旅客，香港旅遊業將面對不少挑戰，要重新檢視香港旅遊定位，可由本土出發。鼓勵港人「做自己的旅客」。

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彭耀佳表示，受疫情影響，香港旅遊業已停頓一段時間，情況與2003年沙士爆發時相似，但今次疫情已演變成全球問題，料就算香港疫情受控，旅客量亦難以如2003年迅速回升。他指，無法預測疫情何時過去，本港旅遊業何時才能復甦，香港人無法外遊，亦可以「做自己的旅客」，希望鼓勵港人在疫情過後，在香港根據建議的特色路綫、旅遊貼士，重新探索社區文化特色，感受旅遊樂趣。他認為，「旅遊也可以由本土出發」，能有助恢復經濟，亦可從中「學習更好的待客之道」。

他相信，長遠旅遊業將出現新常態，在疫情過後，旅遊習慣將會改變，估計旅客考慮外遊時，會更著重當地公共衛生安全，亦會較傾向短途旅程，健康主題概念的行程，例如戶外景點，或者親近大自然，將會是新趨勢。他認為，香港旅遊業除了著眼疫後的恢復策略，更可趁機重新檢視旅遊定位，提升服務水平，為長遠穩定發展鋪路。

旅發局主席彭耀佳在今早（2日）的香港電台節目《香港家書》上表示，就算香港疫情受控，旅客量亦難以如03年迅速回升。（資料圖片／林若勤攝）

他指出，旅發局已積極籌備重振香港旅遊業的計劃，待疫情緩和後，便會立即展開，料今年十月舉辦「香港美酒佳餚巡禮」及「香港國際七人欖球賽」會是好時機。