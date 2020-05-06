【CU Mask】7時起接受登記　開放兩分鐘即有逾5萬人輪候

政府宣布全民派「銅芯抗疫口罩」（Cu Mask），並於今早接受網上登記（qmask.gov.hk），為期1個月至6月6日截止，每名市民可替五位親友代為登記。記者今日7時進入登記網站，惟不足一分鐘已有逾5萬人輪候。

▼政府可重用銅芯抗疫Cu Mask▼

該款可重用口罩屬本地研發、本地應用，林鄭月娥笑言口罩英文名與「想見你(See U)」同音，形容是「我好想見你嘅口罩。」

5月13日開放給海外港人登記，但他們必須提供本地的住址。成功登記的市民預料可於兩周內，收到由香港郵政送上口罩到登記的住址。至於未能在網上登記的市民，則可以網上登記時間結束後，親自以身份證到郵局領取口罩。

▼政府放寬限聚令、食肆及其他處所措施▼

政府官網列14條常見登記問題

1. 甚麼人合資格索取銅芯抗疫口罩+™？

所有持有有效香港身份證的人士，均合資格免費索取銅芯抗疫口罩+™，每人一個（嬰幼兒除外）。

2. 如何登記索取銅芯抗疫口罩+™？

免費索取銅芯抗疫口罩+™️只須簡單網上登記，然後等候上門派遞

網上登記︰合資格的香港居民在5月6日至6月6日到網上登記，每份登記最多包括6人（包含1名年滿18歲的主要登記人及5名額外登記人）。

上門派遞︰成功登記人士的口罩一般會在2星期內，直接經香港郵政，派遞到主要登記人填報的本港地址（註︰不接受郵政信箱）。

就讀小學及幼稚園的學童稍後將會經就讀學校收到中童及幼童尺碼的口罩，毋須在網上登記（註︰系統不接受2009年1月1日或以後出生人士登記）。

3. 我可以替其他人登記嗎？

可以。政府鼓勵年滿18歲的市民替合資格家人、親屬及家庭傭工登記，每次登記（連主要登記人）最多6人。政府會在核對資料後，一次過將同一份登記上的口罩速遞到主要登記人填報的本港地址。請緊記要先取得他人同意，方可使用他們的個人資料登記。

請小心保管你的個人資料，切勿將個人資料交給陌生人進行登記。

4. 登記是否先到先得？

合資格市民有1個月時間上網登記，日期為5月6日至6月6日。政府已預留充足數量的口罩，市民只要在登記期限內完成登記，經核對資料後便可免費獲得成人尺碼的口罩，每人一個。

5. 我可以在系統上儲存已輸入的資料，稍後再繼續填寫或更改嗎？

不可以。為確保登記效率，系統設有30分鐘的登記時限，逾時會自動登出，亦不會儲存已輸入的資料。請在登記前預備所需資料（包括所有登記人的身份證號碼、出生日期及本地流動電話號碼，以及一個本地收件地址），以便在30分鐘時限內完成登記。

登記完成後，請記緊儲存或列印登記摘要上的編號。你必須使用登記編號查詢登記進度。

6. 如果我沒有自己的本地流動電話號碼，該怎麼辦？

電話號碼供收取相關訊息之用（包括登記結果及派遞通知），請務必輸入一個可以收取短訊的本地流動電話號碼。

如果你沒有自己的本地流動電話號碼，你可以輸入同一份登記上主要登記人的電話號碼，由他們為你收取短訊，再通知你相關內容。主要登記人必須有自己的本地流動電話號碼。

7. 嬰幼兒為何不會獲發銅芯抗疫口罩+™？

由於有機會構成窒息風險，不建議三歲以下嬰幼兒佩戴。

在疫情肆虐期間，政府建議所有市民（特別是抵抗力較弱的嬰幼兒）應減少社交接觸，盡量留在家中，避免到人多的地方。

我們亦已為下一學年入讀幼稚園的學生預留充足數量的口罩，由就讀學校派發。

8. 如果我錯過了網上登記，該怎麼辦？

錯過網上登記的市民，可於1個月網上登記期限完結後，選擇親身到郵局出示身份證領取銅芯抗疫口罩+™，詳情及確實日期容後公布。

輪候登記

9. 如果我在輪候期間關閉瀏覽器，我需要重新排隊嗎？

需要。登記系統以先到先得方式輪候進入，如果中途關閉瀏覽器，必須重新排隊，但你可以在輪候期間將瀏覽器視窗最小化。

登記系統由5月6日起至6月6日開放，為期1個月，如果輪候人數太多，你亦可以在登記期限內任何時間再次輪候。

登記進度及結果

10. 我會何時得知登記結果？我可以追查登記進度嗎？

一般而言，政府會在登記後的數天內發短訊通知登記結果︰

若登記成功，主要登記人會收到短訊。主要登記人須將登記結果通知其他登記人。

若登記不成功或部分成功，如不合資格、身份證資料錯誤及重複登記等，主要登記人及不成功的相關額外登記人均會收到短訊。

你亦可以憑登記編號查詢登記進度或結果。

11. 我收到短訊通知，指我的登記包含錯誤的身份證號碼或出生日期。該怎麼辦？

若主要登記人提供的身份證資料錯誤，則整份登記（包括所有額外登記人）將不獲處理。請重新在網上登記，並提交正確的資料。

若只是部分額外登記人提供的身份證資料錯誤，則只有不成功的相關額外登記人會被剔除，並要重新在網上登記。在同一份登記上的其他成功登記人將不受影響，毋須重新登記。

12. 我收到短訊通知，指我的登記重複並拒絕我的登記。該怎麼辦？

每位合資格的香港居民只會獲發銅芯抗疫口罩+™一個，不會接受同一人重複登記。

重複登記人士將在該份登記中剔除，但不會影響同一份登記內其他成功登記人士。

13. 我可以在提交登記後更改我的個人資料、地址、新增/刪除登記人或取消登記嗎？

不可以。登記一經提交，所有資料不能更改或取消登記。請在提交前仔細檢查清楚，錯誤輸入資料會令有關的登記人無法取得口罩。

如果收到短訊通知登記不成功，你可以重新在網上登記。請記緊提交正確的資料，包括正確的身份證號碼及出生日期。在這情況下重新登記，不會當作重複登記。

14. 我遺失了我的登記編號，該怎麼辦？

主要登記人請務必儲存或列印登記摘要上的編號以查詢進度。發送給主要登記人有關登記結果及派遞通知的手機短訊亦會載有登記編號。基於資訊保安，不會另外補發登記編號。

資料來源：CU Mask政府官方網站