【新冠肺炎】限聚令鬆綁　跑會未擬開班復跑：放寬到20人先有得諗

新冠肺炎疫情放緩，港府研放寬限聚令。與此同時，康文署戶外場地明（6日）重開，運動場跑步徑將隨之解封，料有大批市民「復出」練跑。 不過，多間跑會表明，受限聚令所限，即使政府放寬至八人，現階段仍擬暫緩跑步班訓練。有跑會則指，倘人數限制鬆綁至20人，或作特別豁免，始會考慮安排「復課」。

康文署戶外康樂場地包括運動場跑道將於明日重開。（資料圖片）

↓↓康文場封場後近日場地情況↓↓

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跑會拆細人數 最終因限聚令而停課

政府運動場停開逾月，不少跑手需煞停於跑道練習，多間跑會亦暫停跑步班活動及跑團訓練。《香港01》向多間跑會查詢運動場重開後最新安排，「奮進跑步會」教練「湘SIR」表示，其跑步班每班約30至40人，疫情初期一度「拆班」，以減少人群聚集，自港府實施限聚令後，更全面停課。



雖然運動場重開在即，但由於限聚令在前，他們現階段未擬復課，「希望可以保障返每一個學生。」不過，他又謂，可視乎限聚令放寬程度而定，倘人數限制鬆綁至20人，則可考慮重新開班。

康文署重開設施詳情：

著名長跑夫婦陳家豪及姚潔貞創立的「樂家跑會」，同樣表示復課與否需視乎運動場重開後的運作，及限聚令的安排再作決定，倘有特別豁免照顧運動場使用者，亦可作考慮。



「Running Man Athletic Club」（RMCA）回覆稱，場地解封與否並非首要考慮因素，「我們主要睇嘅係限聚令會否放寬或取消」。負責人解釋稱，原先的限聚令只能准許4人聚集，難安排訓練，倘限聚令放寬至8人，則可考慮會否分組教學。另有私人跑步教練表示，相信限聚令未鬆綁前，各大跑會及私人教練亦不會輕舉妄動，「始終要承擔法律責任。」

一圖看清康文署恢復服務及場地重開安排

康文署戶外康樂場地包括運動場跑道、健身設施、羽毛球場及網球場等，將於明天重新開放，惟足球場及籃球場則不包括在內。運動場跑道方面，設進場人數限制，附設8條400米跑道的場地，最多容許200人同時使用；場內部份設施亦不開放，包括觀眾席、更衣室和沖身設施。