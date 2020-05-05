【新冠肺炎】餐廳放寬8人同桌　食店：幫助不大促全面放寬

本地新冠肺炎疫情放緩，特首林鄭月娥今日﹙5日﹚宣布，放寬部分防疫措施，包括食肆由最多每桌4個人，放寬至8個人。不過餐桌之間仍需相隔1.5米，或當中放置隔板。 有食肆負責人認為，放寬措施幫助不大，因為本身已較少多人聚餐，反而1.5米的限制，對食肆影響更大，直接減少餐廳可招待食客上限。有負責人坦言，已休業一個月，即使｢五一｣長假期亦無補於事，疫情下生意大減八成。

吳先生於旺角通菜街經營連鎖中式點心店，其店不少桌子都放上禁止坐下的告示。對於每桌放寬至最多8人，他坦言幫助不大，本身客人多為2至4位，反而1.5米的距離限制更大影響，令可供進食的餐桌減少。他表示，之前曾於桌子間放下隔板，以代替1.5米的距離，然而有顧客感到不快，甚至抗拒，不欲坐近陌生人，結果只好維持餐桌間的1.5米距離。

高峰期每小時數千元生意額 變每日僅數千元

受疫情影響，吳先生坦言生意大跌八成，過往主要經營旅客生意，但封關措施下全無旅客；午市及晚膳由從前需要排隊，高鋒時期一小時數千元營業額，現時則全日方有數千元。他續指，去年黃金周時，從早餐到宵夜，都有人於店外排隊，今年生意則完全沒有起色，早前更一度休業一個月。他坦言對情況感沮喪，希望政府可放寬1.5米距離。

▼政府放寬限聚令、食肆及其他處所措施▼

+ 5 + 4 + 3

另一名食肆負責人羅先生，於通菜街經營24小時營業的茶餐廳。他認為，現時疫情放緩，10多日未有本地感染個案，而且客人亦自律遵守防疫措施，政府應該全面放寬食肆的限制措施，｢經營得好慘｣。

負責人：一個月隨時蝕過百萬元

羅先生同樣認為，將人數放寬至8人的幫助不大，茶餐廳一般2至3人。他又指，雖然疫情前不時有連群結隊的大學生食宵夜，不過在疫情下，即使有限聚令前，都甚少出現同類情況，｢可能驚咗出街｣，相信放寬後亦無補於事。

羅先生表示，雖然外賣生意大增，惟整體顧客仍大減，生意少逾半，每日捐失2、3萬，一個月隨時虧蝕過百萬元，期望盡快放寬食肆限制。