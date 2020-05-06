可立小學教師錯教鴉片戰爭歷史　校董會成立委員會調查事件

近日網上流傳嗇色園主辦可立小學的小二常識科教學影片，內容與鴉片戰爭相關，一名教師被指教錯歷史，稱「英國為消滅鴉片發動鴉片戰爭」。該校校周上周已就錯誤致歉，法團校董會再於4日發出聲明，表示已成立調查委員會，深入調查有關事件，就其中涉及的問題作全面檢視及跟進，以客觀、理性及持平的態度展開工作。

該段教學影片自上周開始於網上流傳，一名小二常識科教師在片中形容「英國發現中國當時好多人吸食煙草，問題相當嚴重，英國為消滅鴉片而發動鴉片戰爭」，引來網民及團體抨擊。校方事後致歉，承認部份教學內容不正確，並表示已重新整理教學材料。

可立小學常識科教師在教學影片中，將英國發起鴉片戰爭，目的是「為消滅鴉片」，惹來各方狠批。（網上短片截圖）

該校法團校董會於本月4日於校網張貼聲明，表示已成立調查委員會，深入調查有關事件，就其中涉及的問題作全面檢視及跟進，以客觀、理性及持平的態度展開工作。校董會強調極度關注是次事件對學生造成的影響，贊同校方已第一時間修正有關教學材料，並同步優化現有處理教材的機制，確保教師向學生教授正確知識。在完成調查及交報告前，不會就事件原由作任何臆測及回應，會確保調查公平公正、實事求是進行。

調查委員會由該校校監古澤銘領導，成員包括一名獨立校董、一名家長校董及一名辦學團體校董。