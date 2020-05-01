建制炮轟可立小學教師扭曲歷史　何俊賢開live：學校唔教我地教

近日網上流傳一段網上教學片段，被指是嗇色園主辦可立小學的教師旁述介紹鴉片戰爭時，稱英國「為消滅鴉片」向中國發動鴉片戰爭，被質疑與史實不符。可立小學昨日（29日）向家長發通告致歉，承認影片的部份內容不正確；教育局則表示，影片內容明顯失實，不能接受，局方會根據《教育條例》嚴肅跟進。 不少建制派炮轟該名老師扭曲歷史，要求校方交代教師身份並作出處分。民建聯立法會議員何俊賢昨日（30日）更直播，親自向網民講述鴉片戰爭。

可立小學常識科教師在教學影片中，將英國發起鴉片戰爭，目的是「為消滅鴉片」，惹來各方狠批。（網上短片截圖）

該校網上教學片段指，鴉片戰爭源由因當時英國發現中國很多人吸食煙（鴉片），英方為了消滅鴉片，故向中方發動鴉片戰爭。片段在網上流傳，惹來批評認為有關講法不符史實。

民建聯立法會議員何俊賢昨晚在直播中，直斥該名教師為「廢師」，令學生誤以為英國是「為正義而戰」，扭曲下一代的價值觀；更點名要求教育界立法會議員葉建源回應，是否仍可以「教學自由、學術自主」為此名教師開脫。何俊賢又引述星島日報報道，指「有不願具名的資深小學校長認為涉事教師備課不足」，質疑即使是普通人不備課都不會得出此番言論，其後更親自為網民講述鴉片戰爭，更標記「#學校唔教我地教」、「#求人不如求己」。

同樣追擊可立小學的有公民力量準成員李梓敬，李梓敬於其社交網站上連日發文，讓贊成「永遠唔比佢做老師」的網民讚好，又炮轟可立小學未有交代會否解僱該名「扭曲鴉片戰爭歷史嘅黃絲教師」。另外，工聯會前立法會議員鄧家彪亦上載片段，指責可立小學不能只道歉了事，要求校方交代老師身份以及何人批准有關教材，「究竟幾多小學生被洗腦」。