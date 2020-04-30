可立小學教師教學影片指英發起鴉片戰爭「為消滅鴉片」　校方致歉

新型冠狀病毒肺炎疫情下，學校改以網上教學，近日有傳媒報道指，嗇色園主辦可立小學有教師在網上教學影片中稱，英國「為消滅鴉片」向中國發動戰爭。可立小學昨天向家長發通告承認影片的部份內容不正確，已即時作出跟進，重新整理有關資料，負責教師亦明白自己講解的內容資料有誤，「本校向各位衷心致歉。」 教育局則指，影片內容明顯失實，不能接受。局方正跟進有關事件，向有關學校了解，以查明事實。如有教師被證實有專業失德，局方會根據《教育條例》嚴肅跟進。 立法會教育界議員葉建源認為，該教師所犯的錯誤較為罕見，「係基本上應該知嘅嘢」，他認同學校現時的處理方法，認為學校應先了解老師的出錯原因，以及以往教學的情況，再決定如何跟進。

涉及香港的鴉片戰爭，英國一般稱為英中第一次戰爭，被指為逃避污名。（網上圖片）

可立小學校長吳樹東昨天向家長發通告，指得悉有社交媒體流傳一套該校小二常識科網上教學影片，經學校了解，確認當中部份內容不正確，校方已即時作出跟進，重新整理有關資料，負責教師亦明白自己講解的內容資料有誤，對家長及學生帶來困擾，「本校向各位衷心致歉。」通告稱，該校會採取措施改善現行處理教學材料的機制，確保學生能夠接收正確的知識。

教育局則指，影片中的人在講述鴉片戰爭時，內容明顯失實，「如果屬於學校的教學，實在不能接受。」局方稱正跟進有關事件，向有關學校了解，以查明事實。教育局認為，學校應詳細了解教師的教學內容及其對相關知識的掌握，不能容讓教師教錯歷史事實 。如有教師被證實有專業失德，局方會根據《教育條例》嚴肅跟進。

新型冠狀病毒肺炎疫情下，學校改以網上教學。 （資料圖片）

立法會教育界議員葉建源認為，該教師所犯的錯誤較為罕見，「係基本上應該知嘅嘢」，他認同學校現時的處理方法，認為學校應先了解老師的出錯原因，以及以往教學的情況，再決定如何跟進。但他認為教育局似乎已有假設，指教育局應先向校方了解實際情況，再作跟進。

葉建源。（高仲明攝）

該校網上教學片段指，鴉片戰爭源由因當時英國發現中國很多人吸食煙（鴉片），英方為了消滅鴉片，故向中方發動鴉片戰爭。片段在網上流傳，惹來批評認為有關講法不符史實。

香港歷史教科書及史料，一般指英國因清朝禁煙，林則徐在虎門銷毀鴉片，損害英國利益，英方藉機發動戰爭，最終清朝戰敗，被迫割讓香港島予英方。