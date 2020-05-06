梁家榮發公開信：港台沒有視任何人為敵人　同事須恪守一國原則

香港電台及廣播處處長梁家榮近日屢受建制團體批評，稱港台節目及言論偏頗。梁家榮今日（6日）向港台員工發公開信，提及數個節目「觸發回響、餘音不斷」，港台成為「風眼」。信中續指，自去年8月開始接獲大量投訴與社會運動有關，部分更指是散播仇恨。梁認為，此現象與社會激盪及港台鍥而不捨深入探討問題有關。 他表示作為港台總編輯，須正面、負責任地回應批評，對有觀眾感到被冒犯致歉，強調港台沒有視任何個人或群體是『敵人』，並會嚴肅跟進、審慎處理每宗投訴。他又指，港台同事須恪守港台的《約章》，亦不能違反『一國』原則，並持平公正報道新聞、客觀冷靜追尋真相以及意見多元的議論及分析等，以履行公共廣播的社會責任。

不少團體近月以來多次批評香港電台，並一度到政府總部請願。（資料圖片／張浩維攝）

梁家榮今日向港台員工發公開信，文章開首感謝他們由社會事件到抗疫期間的辛勞。然而，對於港台近日成為風眼，近大半年讚賞與投訴的數量均十分龐大，反映港台沒有跟社會脈搏脫節，對於支持及批評均誠心感謝及虛心聆聽。

梁家榮：任何意見、批評是「鞭策砥礪」

梁家榮續在信中提及作為港台總編輯，且港台作為一個公共廣播機構，面向社會須包容不同看法及接受各種批評。故他認為，任何意見、批評亦是「鞭策砥礪」，亦為感到被冒犯的觀眾致歉，惟強調港台服務的對象是「整個社會，從沒有視任何人或群體是『敵人』」，且港台管理層會審慎處理及嚴肅跟進每宗投訴，亦會兼顧專業角度及規章條例，包括立即將節目下架，及檢討相關機制及人事等問題，以盡快改善。

他又指，倘投訴涉及公務員規章，會按政府機制跟進。同時重申，港台同事須恪守港台的《約章》，確保其整體得以體現及落實，『一國』原則亦不能違反，並會遵守港台相關《守則》製作節目，包括持平公正的新聞報道、客觀冷靜追尋真相以及意見多元的議論及分析等，以履行公共廣播的社會責任。

梁家榮在信末提及，港台立根香港92年，歷盡崎嶇風雨總能秉持信念、未忘初心，又以辛棄疾《鷓鴣天‧送人》的「江頭未是風波惡、別有人間行路難」，勉勵港台同事。