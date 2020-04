港台《左右紅藍綠》評理大圍城事件　通訊局裁投訴成立發嚴重警告

通訊事務管理局表示,港台節目《左右紅藍綠》去年11月20日播出的一集,嘉賓主持評論中大及理大衝突事件時,涉及偏頗、煽動對政府、警方的仇恨。通訊局認為,港台沒有盡一切合理努力確保節目中的真實資料準確無誤,以及在節目播出前從各方蒐集資料,查證主持所作出的嚴重指控是否屬實;但局方認為無足夠證據證明主持的言論鼓吹或認同違法行為。 通訊局認為,即使港台聲稱主持的言論不代表其立場,不能免除港台作為免費電視廣播機構的責任。局方認為有關準確性、煽動仇恨、公平及個人意見節目中真實資料的投訴成立,港台違反《電視節目守則》相關規定,當局決定向港台發出嚴重警告。通訊局稱,認同並尊重廣播機構享有言論自由及編輯自主,但該等權利並非毫無限制。

通訊事務管理局收到347宗投訴,主要稱港台節目《左右紅藍綠》主持評論中大及理大衝突事件時,涉及偏頗及煽動對政府、警方的仇恨。(資料圖片)

投訴指主持言論歪曲事實、毫無根據、屬誤導、偏頗

通訊局日前收到347名公眾人士投訴港台電視31及31A台播放的電視節目《左右紅藍綠》其中一集,該集節目於去年11月20日下午2時在首播。局方引述投訴內容包括:節目主持在評論警方於香港中文大學和香港理工大學校園與示威者發生衝突期間所採取的行動時,其言論歪曲事實、毫無根據、屬誤導、偏頗、欠持平及誹謗、煽動對政府或警方的仇恨,以及認同或鼓吹示威者的暴力或違法行為;節目只集中講述和誇大警方使用的武力,但對示威者在過去數月對警方的暴力行為和破壞行為視若無睹;以及港台作為公共廣播機構,未有事先核實主持的言論是否真確,便播出該等偏頗、抹黑和具煽動性的言論,屬不負責任。

通訊局在調查報告中指,主持並無在節目中表明他大部分的評論是基於間接取得的資料。局方認為,部分似乎純粹源自身分不明的人在互聯網上作出的聲稱或意見。

通訊局指,雖然港台解釋主持的言論是基於重要事實,但在其陳述中提交的資料卻未能就該等言論提供實證,從港台提供的資料中,通訊局留意到主持的言論似乎與資料原文意思不符或互相矛盾、歪曲資料原文的意思,或缺乏證據支持所作的聲稱。

港台已於網站中移除去年11月20日播出的《左右紅藍綠》節目。(網頁截圖)

報告舉例指,主持指一名外國記者把警方與恐怖主義軍事組織伊斯蘭國(ISIS)相提並論,表示「難怪連外國記者亦都批評警方比ISIS更恐怖,近乎無血性、無道德」。然而,港台提交的資料顯示,有關外國記者在其社交媒體上貼出一則訊息,原文為“I worked at the ISIS Frontlines but I'm more afraid of the HK police, since they are unpredictable”(我曾在伊斯蘭國前線工作,但我更懼怕香港警察,因為他們難以預測)。局方認為,該外國記者並沒有作出主持的言論中所包含的聲稱,而主持在節目中的言論歪曲該外國記者的訊息的原意。

通訊局:主持言論可能引起對警隊的仇視

通訊局認為,近期社會事件引起公眾廣泛關注 ,廣播機構務必小心謹慎和不偏不倚地處理有關社會事件的報道和評論。通訊局認為,整個節目刻意使用非常強烈的措辭,例如「血腥圍攻」、「比ISIS更恐怖,近乎無血性、無道德」等,該等言論很可能會引起對警隊的仇視,而當中更有部分似乎是基於失實歪曲的資料或根本毫無理據。

局方認為,即使港台聲稱主持的言論不代表其立場,不能免除港台作為免費電視廣播機構的責任。

通訊局認為,由於涉事主持對警方的批評及指稱異常嚴重,港台理應格外審慎和仔細,確保主持的意見是基於準確的事實。(資料圖片)

通訊局在報告中指,港台的解釋不可接受,批評港台似乎輕易地全盤接受來自互聯網上其他媒體報道、文章或意見的未經核實和間接資料,而沒有自行查證事實,作為廣播機構有疏忽職守之嫌。局方認為,由於主持對警方的批評及指稱異常嚴重,港台理應格外審慎和仔細,確保主持的意見是基於準確的事實;儘管該預錄節目的製作時間緊迫,以及有關事件的發展迅速和混亂,亦不能免除港台作為免費電視廣播機構,在決定有關資料及所配上的片段是否適宜播出前,嚴格查證事實的責任。

通訊局認為,港台沒有盡一切合理努力確保節目中的真實資料準確無誤,以及在節目播出前從各方蒐集資料,以查證主持所作出的嚴重指稱是否屬實;主持在節目中的言論不負責任,可視為仇恨言論,煽動對警隊的仇視,對警方不公平,以及可能令警方聲譽受損。然而,局方認為沒有足夠證據證明主持在節目中的言論鼓吹或認同違法行為。

於裁決部分,通訊局認為有關節目的準確性、煽動仇恨、公平及個人意見節目中真實資料的投訴成立,並決定向港台發出嚴重警告,敦促它嚴格遵守《電視節目守則》中的相關條文。局方續稱,認同並尊重廣播機構享有言論自由及編輯自主,然而該等權利並非毫無限制,任何廣播機構均有責任,確保其節目完全遵守通訊局按法例發出的業務守則。