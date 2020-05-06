新冠肺炎｜電影院周五重開　院線全面消毒　至少七套新戲上畫

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續稍為緩和，政府昨日公布多項放寬限制措施，其中戲院可於5月8日凌晨零時起恢復營業，惟需設特別售票安排，院內不得坐滿。 本港各大院線UA CINEMAS、百老匯院線及MCL公布，將於本周五（8日）重新營業，屆時會有至少七套電影上畫。其中UA已採取一系列防疫措施，包括由全副保護裝備人員消毒戲院。而百老匯亦會採用「鑽石型」座位安排，確保顧客間有保持社交距離。

▼政府放寬限聚令、食肆及其他處所措施▼

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UA CINEMAS預告正安排本周五的戲票預售，早前已安排全副保護裝備人員在影廳內消毒，屆時會繼續以隔行並加入隔位形式售票，有效減低觀眾密度，確保每位顧客觀影時有更充足的空間。

UA亦會採取一系列防疫措施，包括每日於開放前、間場時間進行影廳消毒清潔及每小時於影院範圍消毒清潔、要求每位入場顧客及同事需配戴口罩、為所有客人量度體溫、安排同事進入影廳巡查以防止顧客於影廳內飲食及於戲院範圍設有酒精搓手液以供顧客使用。

UA院線早前已安排全副保護裝備人員消毒戲院。（UA提供圖片）

院線網頁可預售戲票

至於百老匯當日會實施「鑽石型坐位編排」，並提醒觀眾請勿自行調位，同時會推出會員專享半價優惠。百老匯網頁已經開放預售，部分場次亦將近爆滿。而MCL亦在facebook公布會於周五恢復營業，但登入MCL的網頁，暫未開放預售。

翻查各大院線網頁，本周五將有至少七套電影上畫，包括《女鬼橋》、《酒過漫畫人生》、《男人之苦–寅次郎返嚟啦！》、《幪面超人令和》、《魔髮精靈：唱遊大世界》、《醫生速遞》及《靈養院大瘋殺》。

UA院線早前已安排全副保護裝備人員消毒戲院。（UA提供圖片）