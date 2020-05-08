戲院重開｜追訪影迷搶先睇頭場　一文睇晒有咩戲睇邊間最多優惠

受新冠肺炎（新型冠狀病毒、COVID-19）影響，政府於較早時份立「限聚令」，更勒令多類娛樂場所暫停營業，戲院自3月28日起全面停業，直至周二（5日）特首林鄭月娥在行會宣布放寬限聚令，落實於今日（8日）起恢復營業。至於戲院全面恢復開業後，市民究竟有咩戲睇？戲院又有咩優惠？人流又多唔多呢？

5月8日戲院重開，不少市民都即時去戲院睇戲。（沈洛嘉 攝）

莊小姐表示已經等了《女鬼橋》好久。（資料圖片）

今午（8日）《香港01》記者去到位於荃新天地2期的英皇戲院實測，戲院首場電影上映時間為12點，播映台灣恐怖片《女鬼橋》，不少受訪市民紛紛表示已經等了很久終於可以睇戲了，受訪者黃先生表示：「因為本身好鍾意睇鬼片，加上早前封了戲院，等了又等終於等到今日可以入場睇戲，接下來會睇埋《魔髮精靈》，不過對於疫情方面就未有擔心，自己有戴好口罩。」另外同埋買了同場看《女鬼橋》的阮先生和莊小姐回應：「睇了《女鬼橋》的預告後覺得好吸引，等了上映很久，而在防疫措施方面除了會戴好口罩外，知道現時戲院內不准飲食，更會用消毒噴霧噴在凳上，出入戲院前後都會洗手。」

台灣鬼片《女鬼橋》會於5月8日上映。（官方圖片）

荃新天地戲院情況：

+ 6 + 5 + 4

英皇戲院相關人士表示今早賣座率最高的電影為《幪面超人令和 THE FIRST GENERATION》。（電影劇照）

萬眾期待《魔髮精靈：唱遊大世界》5月8日即刻有得睇！（官方圖片）

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一眾影迷等咗咁耐，到底戲院重開之日會有咩戲睇呢？而家就同大家逐套介紹下。

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