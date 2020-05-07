專訪│陳肇始回顧抗疫路　坦承未必每步深思　憂康美樓變淘大2.0

新型冠狀病毒肺炎疫情自去年底揭開序幕，由湖北武漢逐步蔓延至全國多城。相隔4個月，這場沒有硝煙的戰爭，已令全球多國合共逾300多萬人染病。 香港，是少數仍然「守得住」的城市。截至今日（7日）確診人數1040宗，4人死亡。 作為衞生部門主帥，食物及衞生局局長陳肇始接受《香港01》專訪，回顧這段一世難忘的硬仗，不免感觸良多，泛淚訴說沒想過遇上「世紀疫症」。抗疫路上經歷了香港史上首次醫護罷工、長康邨康美樓現「淘大花園2.0」驚魂、亞博臨時檢測中心由零開始搭建啟用。為應對疫情日夜忙碌，陳肇始自言「同電話一齊瞓」，她形容在「戰爭時期」這些都不重要。外界批評政府的應變緩慢，她重申政府團隊已盡最大努力，「是否行每一步都有時間好深思熟慮，未必可以。每步都是市民、同事努力（成果）。」 （抗疫系列報道）

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本港疫情曾經以每日數十宗確診個案起跳，徘徊在灰暗歲月，至4月底才見緩和。陳肇始表示，未來要思考醫療設施、人手如何應付下一波疫症。（梁鵬威攝）

說到這幾個月以來的心情，陳肇始以去年除夕作為起點，指當天獲悉武漢有不明原因肺炎消息，察覺「戰爭」已開始，「當日已即日開會、請袁教授（香港大學微生物學系講座教授袁國勇），當晚即刻見記者、 開會，我哋嚴陣以待的路，喺去年12月31日已經開始。」

人心虛怯，大批市民搶購口罩、廁紙

武漢華南海鮮城自今年元旦起關閉，但疫症蔓延的火舌未曾熄滅。經歷過2003年沙士一役，香港封存多年的大型傳染病應變框架再度出台。1月上旬，一直僅現「懷疑個案」壓境，直至1月23日出現首宗確診個案，虛驚不再，「疫戰」點燃烽煙。

自此，本港「戰火」連連，人心虛怯，大批市民搶購口罩、廁紙、白米；公立醫院醫護人員不滿裝備不足、質疑政府不封關，發動罷工抗議。其後，社區傳播乍現，「打邊爐群組」、「佛堂群組」、「康美樓群組」，以至3月大批海外人士返港，加上「酒吧群組」、「婚禮群組」，導致每日新增確診個案以數十宗「起跳」，區區千張隔離病床、隔離營單位迅即不敷應用，抗疫防線處於隨時撕破狀態。

病毒傳播鏈來到4月才稍見裂紋，至5月5日那連續16日零本地確診個案的時刻，政府終敢以「曙光」出現形容。

抗疫百日，千頭萬緒，陳肇始回憶道，一直處於戰爭狀態，「3月有新高個案，大家都好擔心。」她說3月中要建立亞博臨時檢測及採樣中心，為機場入境人士設電子手帶、留樣本，衞生署及醫院管局要在短期內建成，形容是「有啲翻天覆地」，很多措施是「由無到有」。

好緊張康美樓，會唔會好似淘大花園

但她認為更艱難時刻，是初期不知新冠肺炎的整體情況， 「例如第一次發現（青衣長康邨）康美樓兩層樓都有確診人士，就好緊張，會唔會好似淘大花園？專家及衞生防護中心、工程人員睇過唔係，當時就放下心頭大石。」她又指協助郵輪世界夢號、鑽石公主號、湖北包機的滯留港人等等，都是重大挑戰。

電話都要一齊瞓架啦 有啲嘢等聽朝都太遲

作為抗疫主將，是否曾放假休息？陳肇始直言：「咁緊係冇啦，但呢個係唔重要嘅，我哋喺戰爭狀態。」也記不起最長的工作時間，直言工作至凌晨2、3點時有發生，「有時半夜都好alert（警覺）， 隨時會否有咩問題呢？電話都要一齊瞓㗎啦！有啲嘢等聽朝都太遲，一定要今晚處理咗。呢個生活一路暫時係咁。」

外界批評政府的抗疫工作應變緩慢，被問到認為哪一步回頭看來是走錯，陳肇始說在推行措施及決策過程中，盡力向前行，「是否每一步可以有時間好深思熟慮，未必可以。」她並指每步都是市民、同事努力，「市民係盡咗好大努力、自律，對措施支持同體諒，對公共衞生學習不少知識」，認為這是防疫向前行的重要元素。

陳肇始談起遇上世紀疫症，一度泛淚，形容這經歷難忘。（梁鵬威攝）

遇世紀疫症 感觸落淚

現時疫情稍為緩和，陳肇始說什麼措施可放寬、如何做到張弛有道，仍然很多「學習點」，當局與專家續以科學實證摸索，認為下一步要為可能再有的下一波疫情、新病毒、新傳染病而準備提高整體抗疫能力，包括隔離設施是否足夠、臨床人手、實驗室檢測能力及流行病學追蹤等。經此一伇，她說政府拍板撥款約1.1億元予兩間大學醫學院，支持多個傳染病的研究。

面對百年一遇的世紀疫症，陳肇始直言沒想過自己會遇上，經歷難忘，她眼神向上揚後說，「一定係諗唔到，感恩除咗同事努力不懈，亦係有呢個機會，我諗呢個機會都唔係咁易有㗎。」徐徐說起，腦海彷彿浮現一些什麼，眼眶泛出淚光，哽咽續說：「當你有嘅時候，能夠畀到你呢啲經驗…係好有用。」