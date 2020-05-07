專訪│陳肇始：擬安排新冠肺炎出院者　於地區康健中心跟進康復

新型冠狀病毒肺炎疫情持續數月，食物及衞生局局長陳肇始向來主張做好基層醫療，但全港唯一一間葵青地區康健中心，就被批評未有擔當社區預防角色，沒有為居民提供支援，更一度暫停營業。 陳肇始接受《香港01》專訪時稱，葵青地區康健中心曾教授居民防疫知識，亦有派口罩，當局也正研究安排部份出院者到葵青地區康健中心跟進康復情況，包括進行心肺功能測試、商討營養餐單、諮詢藥物安排，有需要時也可安排情緒支援及輔導。 （抗疫系列報道）

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▼葵青地區康健中心啟用初期情況▼

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由地區人士及組織組成的「關注葵青康健中心民間連線」早前曾發表調查報告，指有六成受訪的葵青區居民稱不認識地區康健中心，近四成人認為中心在疫情期間未有提供足夠支援。有區議員批評，青衣長康邨康美樓有兩個單位都有確診者，更一度爆「淘大花園翻版」驚魂，但位處當區的葵青地區康健中心卻一直不見蹤影，未有為居民提供支援及發放資訊。

陳肇始稱，當局正研究安排部份出院者到葵青地區康健中心跟進康復情況，包括進行心肺功能測試、商討營養餐單等。 （梁鵬威攝）

陳肇始稱，葵青地區康健中心曾教授居民防疫知識，亦有派口罩，她期望中心日後可以提供康復配套，正研究安排部份出院者到中心跟進康復情況。她指，當局正「密鑼緊鼓」地籌備，與瑪嘉烈醫院商討合作方式，若日後醫生評估認為康復者情況合適，可以轉介其到中心參與計劃。

她表示，地區康健中心有營養師，可以與康復者商討營養餐單；有藥劑師提供藥物諮詢；有護士可以為康復者輔導及做健康評估；也有社工提供精神、情緒支援；中心也可為康復者做心肺功能測試，冀提供不同層次的預防及康復服務。