專訪│陳肇始：正研究為長者、服務行業等高危人士做病毒檢測

新型冠狀病毒肺炎襲港數月，近來本港疫情稍緩，食物及衞生局局長陳肇始接受《香港01》專訪時，指當局會思考如何令防疫措施張弛有道，為市民重過正常生活作準備。 她透露，港府正研究如何進一步擴大檢測範圍，為特定高危群組做病毒測試，包括長者、殘疾人士、從事服務行業人士等。另外，她稱火炭駿洋邨不會成為常設檢疫設施，但何時可以「功成身退」，就需視乎疫情發展。 （抗疫系列報道）

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陳肇始透露，港府正研究如何進一步擴大檢測範圍，為特定高危群組做病毒測試，包括長者、殘疾人士、從事服務行業人士等。 （梁鵬威攝）

外國疫情仍然嚴峻，「唔會畀我哋覺得好安樂」

本港現時累計有1040宗確診個案，但截至5月6日，已經連續17天沒有出現本地感染個案。陳肇始表示，本港疫情近來較為緩和，但外國疫情仍然嚴峻，「唔會畀我哋覺得好安樂」，雖然市民需要放鬆一下，但港府就不會放鬆，會思考如何令防疫措施張弛有道，為市民重過正常生活作準備。

▼政府放寬限聚令、食肆及其他處所措施▼

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新冠病毒如同「忍者」，患者可以全無病徵，容易走漏隱形病人，香港大學微生物學系講座教授袁國勇等專家一直倡議港府應提升檢測能力，為更多人做病毒測試。陳肇始稱，當局正研究如何進一步擴大檢測範圍，為特定高危群組做病毒測試。她指，政府早前已向老人院、殘疾院舍發信，呼籲院舍職員留意自己及院友有無出現病徵，若有病徵，就應及早做測試。而政府亦正研究為更多無病徵的高危人士做病毒檢測，「我們最近覺得既然我們有檢測能力，其實應該再進取一點，可能有很多人沒有徵狀，但都需要做測試，以致可以找到他們出來。」

巴士司機，這些工種不排除有些風險

她透露，港府或會參考其他國家經驗，為部份從事服務行業人士做病毒檢測，「與人接觸較多的人，例如巴士司機，這些工種不排除有些風險。」當局會因應檢測能力作整體規劃，若確診個案不多，檢測數量穩定，就有空間推行措施，而現時衞生署與醫管局每天最多可以做到約5000個樣本檢測。

政府亦在迪士尼樂園旁的竹篙灣政府土地建檢疫單位。（資料圖片／蔡正邦攝）

當局早前公布計劃設置常設的檢疫中心，陳肇始指，會檢視連月來新建的檢疫中心有無條件變為永久檢疫設施，冀增檢疫設施數量，「最少要多過原本，只有西貢及鯉魚門兩個營地。」大嶼山竹篙灣檢疫中心料在7月峻工，合共約600個單位。被問到屆時駿洋邨是否可以功成身退時，陳肇始表示，竹篙灣檢疫中心的單位數目多，但一切需要視乎疫情發展，惟她相信駿洋邨不會成為常設檢疫設施，「駿洋邨一定要拿出來，因為有很多居民在輪候（上樓）。」另外，當局亦正研究如何利用科技提升追蹤能力，又會就隔離病床數量、社區康復設施部署。

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