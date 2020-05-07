CU Mask｜晶苑生產　直擊南豐紗廠　車間封膠板　職員趕記者

政府免費派發「銅芯抗疫口罩」（CU Mask），但三緘其口不願透露生產商，直至林鄭月娥發布照片才露出端倪。創科局常任秘書長蔡淑嫻今早（7日）透露，口罩由晶苑國際生產，荃灣南豐紗廠借出地方擺放CU Mask的車間，土瓜灣聯業製衣負責較小規模的生產線，大埔工業邨的龍達製衣則負責消毒工作。《香港01》今早到南豐紗廠4樓視察，多名職員及保安員如臨大敵，驅趕記者。

《香港01》記者今早到南豐紗廠4樓工作空間視察，即有多名職員上前攔截，如臨大敵，隨後亦有保安員前來驅趕記者。現場是一個大型共享工作空間，設有多個房間，其中一間房被封上膠板阻擋視線，對比網上圖片，相信是擺放口罩的房間。

荃灣南豐紗廠一個相信擺放口罩的房間被封上膠板。（歐嘉樂攝）

職員：有咩問政府

一名自稱是香港紡織及成衣研發中心有限公司的女職員表示，政府相關官員已就南豐紗廠的用途作出解釋，沒有任何補充，「有咩就問返創科局，關於CU Mask嘅嘢我唔會答」。

記者昨晚（6日）亦到南豐紗廠視察，但被保安驅趕。

特首林鄭月娥昨晚在facebook發出多張到荃灣南豐紗廠巡視口罩製造的相片，令政府三緘其口的口罩生產商曝光。傳媒拍攝到，車間放滿紙箱，部份寫着「Made in Vietnam」（越南製造）字眼。