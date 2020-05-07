新冠肺炎｜ 桑拿浴室未能復工　有按摩技師需向銀行借18萬維生

新冠肺炎疫情在港漸趨平穩，政府將於明日（8日）放寬限聚令及關門令，但桑拿浴室則要再關閉14日。有桑拿按摩技師在停業期間，因家人做手術而向銀行借了18萬元維生，她坦言「眼淚在心裏流」想向銀行再借錢都遭拒絕，現時只希望政府能夠盡快讓她復工。

本身是單親媽媽的劉小姐從事桑拿浴室的按摩技師20多年，獨力撫養兩名子女，過去27日因為關門令而零收入，因為技師是自僱人士沒有底薪，「我哋係視乎自己有幾勤力而計收入。」

銀行已無力還錢為由 拒絕批出借貸

豈料，在停工期間因兒子耳朵生了腫瘤要做手術，「做個手術要幾萬元，但你又無得唔做」，只好硬着頭皮向銀行借了18萬元。其後，她想再次向銀行借錢作生活費遭拒，「對方叫我還到先好借，都唔再批」，現時18萬元的貸款要分36個月歸還，「唉！希望快啲有工開可以還錢，唔係都搞唔掂。」

另有在桑拿浴室作招待員的業界人士指出，月薪約1.2萬元，當中三分二作交租，故難以有儲蓄。她說：「我哋唔係坐食山崩，直頭係山泥傾瀉。」

▼政府放寬限聚令、食肆及其他處所措施▼

+ 5 + 4 + 3

按摩業總會冀政府可放寬措施

香港特區按摩業總會會長周鎮宇表示，停工影響125間持牌經營者及兩萬名從業員。他指出，業界會為進入場所的人士量度體温及提供消毒潔手液等，可以滿足政府的防疫措施，盼政府可以接納他們意見。

協助業界的自由黨議員邵家輝表示，不少桑拿浴室是以提供按摩服務維生，質疑桑拿浴室與按摩院的設備是相差無幾，認為桑拿浴室願意政府的防疫措施，包括沐浴間分隔使用，並停止乾蒸及濕蒸的設施，盼政府再可以放寬措施。