康文署運動場重開︱入場人數眾多　隨時超200人上限　設施未全開

康文署轄下部份戶外康樂設施重開，包括眾集最多跑友的運動場跑道。運動場內更衣室、觀眾席和和沖身設施尚未開放，跑道都有人數限制，設有8條400米跑道，最多容許200人使用。 第一日重開，我們在下午5時走到深水埗運動場，觀察重開情況和人流，按入口的工作人員統計，入場人數為125人。香港跑手魏賡趁運動場今日重開，由九龍仔公園重返運動場練跑，認為地點和練跑方法都比較方便。

運動場跑道重開，加上限聚令由4人增加至8人，苦無場地練快跑的跑友為之雀躍，所以重開第一天就走到運動場跑步。

記者下午5時抵達深水埗運動場，入口處有2名工作人員統計入場人數，一名按錶計算總人數，另一名負責揭計算人數板，按數字板顯示，在場人數為125人，人數不少，但未達上限200人。

每次有人進出，跑手都會更新人數牌。（區嘉俊攝）

下午5時，大部分市民未放工，場內大多是不用上學的學生，亦有專業跑手和家庭主婦，未到黄金時間，人流已過百，預計黄昏後，人數觸及上限200人不足為奇。

深水埗運動場情況：

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設施方面，跑友要特別留意更衣室，不單不能沐浴，更衣室都用大帆布遮住，換褲只能在洗手間，暫時地面乾淨，人流更多的晚上就存有變數。

運動場內，巧遇跑手魏賡，他得知運動場重開就在下午2時到場練習，「近期在九龍仔公園練速度課，之前運動場關閉，跑手們都走到九龍仔，所以人流很多，加上有不少散步的街坊，大家都較危險」，因此，他立刻回到地點較方便和安全的深水埗運動場。

魏賡表示運動場每圈距離準確，更適合練習快跑。（區嘉俊攝）

魏賡亦是一名教練，下周他會重啟跑步班，每班7人，相信不少教練都會採取類似方案，運動場人數定必進一步上升，跑友們跑友們要有未能入場的應變方案。

運動場跑道重開，有何注意事項？按圖一覽：