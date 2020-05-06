新冠肺炎｜戶外設施重開　街頭健身教練：終於見到曙光

新型冠狀病毒肺炎疫情逐漸緩和，政府日前宣布關閉逾一個月的健康中心、戲院等場所可於5月8日重開，「限聚令」放寬至最多八人聚集；而公園健身設施今日（6日）亦重開。 有街頭健身教練認為，措施放寬「開心啲」，已有客人預約5月8日的課堂，營業額亦增加約10%至20%，重上至疫情前的60%，但承認「仲同之前收入有啲距離。」並計劃繼續網上拍教學片宣傳。有學員笑言，因早前健身室及公園健身設施關閉，「對健身熱誠大大減少，都肥咗唔少」，希望重開後可追回健身進度。

公園內健身設施今日重開，下午維多利亞公園內已有不少市民使用設施。（盧翊銘攝）

+ 3 + 2

公園內健身設施今日重開，下午維多利亞公園內已有不少市民使用設施。身形健碩的Eric及Rocky輕易在簡單的健身設施上做出高難度健身動作，二人共同舉辦街頭健身課堂及工作坊，亦有提供上門一對一健身指導。Eric參與街頭健身已約五年，近三年以開班教導學生為主。他坦言疫情期間因不同健身設施要關閉，加上學生擔心疫情，故營業額及課堂數目亦大減70%至80%。

Rocky稱情況同樣嚴峻，生意一度大跌60%。收入減少，亦要「節衣縮食，出街都唔睇健身嘢，費事忍唔住使錢」。

Eric參與街頭健身已約五年，輕易做出高難度動作，而近三年以開班教導學生為主。（盧翊銘攝）

戶外健身設施關閉 教練須改用其他器材教學

公園健身設施關閉，令訓練模式有很大改變。Eric指因不少動作如引體上升及懸空訓練動作等，都會使用單、雙槓及「馬騮架」，「呢啲設施關閉對我哋有好大影響，唯有改喺空地上面訓練」。他解釋，課堂改為於空地上提供瑜珈墊及輕便健身器材，如阻力帶等作訓練。

健身中心關閉多時，反而成為街頭健身的機會。Eric稱爆發疫症後，改為拍攝短片教導市民於街頭或家中健身，而自4月初起，報名街頭健身課堂的學生人數增加，生意約回復至疫情前的一半。

Eric及Rocky二人參與街頭健身多年，亦有共同舉辦街頭健身課堂及工作坊等。（盧翊銘攝）

近日健身中心及設施終重開，Rocky笑言「終於開心啲」，不少學生亦重新預約課堂，生意亦增加約10%至20%，惟仍與疫情前收入有一定距離。但他指出，限聚令放寬至八人幫助不大，「限聚令本身都唔係好有科學根據，放寬咗人數都係太少，寧願等解封之後先搞番工作坊。」

Toto歡迎重開健身設施，認為是「終於見到曙光」。（盧翊銘攝）

原本從事演藝行業的Toto九個月前轉職為健身教練，她坦言原本轉職是希望可有更穩定工作，「原本雄心壯志，又覺得可以將自己鍾意嘅嘢變埋工作。」然而遇到疫情工作量大減90%，信心亦受重挫，「都會諗返轉行呢個決定係咪錯呢？」她指等到健身設施重開，「終於見到曙光」，希望至7、8月時可回復正常。

Leo笑言因早前健身室及公園健身設施關閉，「對健身熱誠大大減少，都肥咗唔少」。（盧翊銘攝）

Leo是Eric街頭健身課程的學生，現時亦修讀健身教練課程，疫情下健身中心及設施關閉，他指課程延遲約兩個月。現時只能在家中做基本健身運動，笑言「肥咗」，希望現時健身設施重開可「追番啲進度」。