新冠肺炎│增一人「復陽」　張竹君：病人發病10天後體內病毒已死

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港今天新增4宗確診個案，累計有1044宗確診及1宗疑似個案。另外，一名36歲男子在4月16日出院後，前天（5日）因肚痛、腹瀉，再入瑪麗醫院，對病毒測試呈陽性反應，是第10名「復陽」病人。不過醫院管理局認為只因病人體內殘留病毒，料不具傳染性。 另外，衞生署衞生防護中心提出新的出院標準建議，建議指即使病人未有兩次陰性的病毒測試結果，但只要抗體測試為陽性已可出院。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生解釋，根據研究，病人發病10日後已不能在病毒培養中檢測到仍存活的病毒，建議是基於最新的科學證據。而醫管局則稱會盡快檢視如何配合到最新的出院標準。

劉家獻稱，醫管局正積極跟進新的出院標準建議，但由於安排做抗體測試,需要在運作上有所配合，醫管局會盡快安排，以及研究更新指引。 (羅君豪攝)

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，一名36歲男子「復陽」，他是第410宗個案，在3月24日入院，翌日確診，入院時稱發燒一周，其後確診。他留院至4月16日，因有兩次陰性結果獲安排出院，但5月5日就因肚痛、腹瀉，再次入瑪麗醫院，喉嚨的唾液樣本對病毒測試呈陽性反應，但CT值高達36，反映病毒量低。劉家獻指，醫生認為只因病人體內殘留病毒，料不具傳染性，院方或會安排病人做抗體測試。

劉家獻續指，早前有9人「復陽」，院方抽取了部分病人的樣本做病毒培養，結果全部都「種不到病毒」，專家評估後認為，病人發病有一段時間，大部份人有抗體，而且種不到病毒，「覺得安全，無傳染性。」

張竹君稱，根據研究，病人發病10日後已不能在病毒培養中檢測到仍存活的病毒。 (羅君豪攝)

張竹君則指，昨天衞生署衞生防護中心轄下的新發現及動物傳染病科學委員會開會後，提出新的出院建議，認為病人如自發病後已逾十天；臨床狀況好轉及退燒；即使未有連續兩次陰性的病毒測試結果，但只要抗體測試為陽性已可出院。

她解釋，根據研究，一般只會在發病後首十日「種到病毒」，第八、九日病毒量已減少，而第十日後更通常「種不到」，即不能在病毒培養中檢測到仍存活的病毒，因此委員會提出新的建議，強調是基於最新的科學證據。

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劉家獻稱，醫管局正積極跟進新的出院標準建議，但由於安排做抗體測試,需要在運作上有所配合，醫管局會盡快安排，以及研究更新指引。

他補充，在過去24小時再多12人出院，當中包括空手道港隊成員李振豪，至今共有943名確診及1名疑似病人出院，仍留院的93人分布於13間醫院，當中使用人工肺的第595宗病人仍然危殆，另4人情況嚴重。