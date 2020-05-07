【新冠肺炎】創科局豪言兩周派口罩　應評估郵政壓力

港府周二（5日）宣布將向全民免費派發可重用口罩，估計將派發200多萬份口罩小包，藉郵局於兩周內全數派發。這邊廂政府中人強調郵政署絕對有能力處理，那邊廂有前線郵差代表卻反駁有關說法，認為郵政署人員工作量會大增至「不能想像」。政府口罩姍姍來遲，他們希望加快派發速度不難理解，但不能不顧現實困難，勉強郵局兩周內完成派遞。

創新及科技局周二宣布向全民派發可重用的「銅芯抗疫口罩＋™」，局長薛永恒以約700萬人、平均每個住址有三個登記人估算，預料一個月內需派200多萬份口罩郵件，並指出郵政署員工「絕對有能力」處理。創科局常任秘書長蔡淑嫻補預計，郵政署每日平均可派發13萬至15萬份郵包，一周則可派約100萬，故推算登記市民可於兩周內會收到口罩，並稱郵政署就此會有加班安排，包括周末開工。

政府說法相當「離地」

然而，創科局的想法未免過份理想。作為前線郵差的代表，香港郵政局員工會主席卓信認為創科局的說法「講就容易」，忽略現實情況。他以其所屬的東九龍郵政局為例，指出其局130個郵差、8名後勤支援員工，每天最高處理2,000多件掛號信，推論一周派發100萬份口罩包，對全港約28間派遞局來說為「非常困難」。

其實政府估計每日以掛號形式派發最少13萬個口罩郵包，每間派遞局即平均須處理4,600多件，最少為東九龍郵政局的最高處理量的兩倍，「非常困難」之論所言非虛。更何況如東九龍郵政局般「大局」的派遞範圍之廣，當中包括不少市區密集的屋苑，掛號信量隨時大增至每日過萬件，工作量實難為前線員工所能承受。

據悉郵政署將從其他部門借調人手至派遞科，及增聘剛退休員工支援作應對。郵政署指出會動員逾2,000名郵差按政府每天發貨量上門派遞，同時計劃增聘80多名郵務退休人員作後勤支援。但即使以此推算，上述派遞郵差平均每人每天須處理65件掛號郵件，即如東九龍郵政局般規模的郵局，高峰期每人每天也只處理約15件，可見新增工作量之大。

更重要的是，掛號郵件非如一般平郵，單是其郵件重量、大小已足夠教前線郵差折騰，郵差實在難以一次攜帶大量掛號件外出派遞，而且亦非所有屋苑容許郵差於指定地點暫時寄存掛號信件，故影響前線郵差的派遞效率、甚至工作量。更何況近日天氣炎熱，前線郵差體力容易下降，實在不易應付重而量多的口罩掛號郵件。

郵差始終是人

政府抗疫工作效率一直備受批評，直至5月政府才能派發口罩無疑姍姍來遲，故政府希望能將之盡快派發不無道理，但仍不能忽略郵政署的實際處理能力。卓信表示事前政府未有與前線員工代表商討，更反映政府或未曾考慮前線員工的承受能力。雖然未知政府到底以何標準，才得出郵政署「絕對有能力」之的說法，但署方對前線員工確實有內部指引，要求每件掛號郵件的派遞工作須在兩分鐘內完成，政府如果單單以此估算，2,000名郵差自然是「綽綽有餘」。但正如前述，派遞掛號郵件工作複雜，郵差更是血肉之軀，而非送信機器，政府如單以抽象數字無理要求前線郵差處理海量郵件，無疑再次折射出港官離地，也缺乏跨部門協調的一面。政府如需迅速完成口罩派遞工作，就須向郵政署提供更多資源聘請人手處理。