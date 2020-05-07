劉小麗選舉呈請｜辯方指劉曾被裁不符資格 　判決將一直影響參選

因宣誓風波被遞奪立法會議員資格的劉小麗，2018年欲再參加九龍西區補選，卻被選舉主任指她引述親中報章等資料，指其主張自決為由，認定她非真誠擁護基本法，因此被裁定提名無效。劉小麗不滿選舉主任未有給予她申辯的機會，因而提出選舉呈請，案件今（7日）在高等法院聆訊，代表選舉主任的大狀指，劉在宣誓案中被裁定不乎符合議員資格，有關裁決會一直影響她以後的參選，除非劉有證據證明其立場已改，又指法庭亦可就此作出裁決。法官聽罷陳詞後押後裁決。

劉小麗因為曾慢讀誓言，而被裁定失立法會議員資格。（資料圖片）

呈請人為劉小麗，答辯人為選舉主任郭偉勳及陳凱欣。

同一主任有讓姚松炎解釋

劉的律師指出，因宣誓事件被「DQ」的姚松炎，在立法會九龍西選區補選「入閘」前，也獲選舉主任查詢他是否擁護《基本法》，不解為何同因宣誓事件被「DQ」的劉小麗，卻未獲選舉主任查詢，劉從而失卻作出申辯的機會，而處理劉及姚提名資格的選舉主任卻是同一人，認為情況構成程序不公。

指劉曾被裁定不符合議員資格

答辯人的律師卻指，劉小麗在宣誓事件中被高等法院裁定她未有符合《基本法》第104條，即宣誓擁護《基本法》，效忠香港特別行政區，換言之她被裁定不合符出任議員的資格，同樣亦不合符參選的資格。律師又舉例解釋，如有議員因支持香港獨立而被「DQ」，在情況沒有轉變的情況下，為何他會獲參選資格？

有關情況會一直影響其參選資格

辯方又指，有關裁定會一直影響其參選資格，直至情況有變，律師又指，政治立場一般不會輕易改變，即使改變了立場，責任也應在呈請人身上，由她主動向選舉主任提出證據，證明她的立場已變，或法庭可考慮證據作出新裁定。他又補充，除選舉主任外，法庭也有權考慮該人是否真誠擁護《基本法》。

劉曾在訪問中稱不支持港獨

劉則反駁稱劉在補選前接受《明報》訪問時，已表示不支持港獨及擁護《基本法》，以鞏固一國兩制，但選舉主任依然不信納其說法，認為她只是為「入閘」而提出相關說法。

案件編號：HCAL 245/2019