【DQ覆核】選舉主任同未予解釋機會　劉小麗：呈請勝算加大

香港眾志成員周庭去年報名參與立法會港島區補選，但被選舉主任鄧如欣裁定提名無效。高等法院今日（2日）頒下判詞，裁定周庭勝訴，但同區當選的區諾軒同時被裁定當選不妥當，或會觸發補選。

去年立法會九龍西補選中，選舉主任郭偉勳同樣未有向小麗民主教室劉小麗查問其政治立場，便直接取消其參選資格，或令九西補選中當選的建制派陳凱欣同樣被裁定當選不妥當。劉小麗接受《香港01》訪問時，直言其個案與周庭相似，相信會加大其選舉呈請勝算。

陳凱欣回覆《香港01》查詢時表示，尊重法庭判決，至於其他正進行呈請的個案，她不便評論，亦沒有任何意見。