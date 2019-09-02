【DQ覆核】選舉主任同未予解釋機會　劉小麗：呈請勝算加大

撰文：林景輝
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香港眾志成員周庭去年報名參與立法會港島區補選，但被選舉主任鄧如欣裁定提名無效。高等法院今日（2日）頒下判詞，裁定周庭勝訴，但同區當選的區諾軒同時被裁定當選不妥當，或會觸發補選。
去年立法會九龍西補選中，選舉主任郭偉勳同樣未有向小麗民主教室劉小麗查問其政治立場，便直接取消其參選資格，或令九西補選中當選的建制派陳凱欣同樣被裁定當選不妥當。劉小麗接受《香港01》訪問時，直言其個案與周庭相似，相信會加大其選舉呈請勝算。
陳凱欣回覆《香港01》查詢時表示，尊重法庭判決，至於其他正進行呈請的個案，她不便評論，亦沒有任何意見。
陳凱欣表示，尊重法庭判決，至於其他正進行呈請的個案，她不便評論，亦沒有任何意見。（資料圖片）
劉小麗表示，選舉主任起碼有就周庭查詢其國籍等議題，但完全未有聯絡她，向她了解任何事情便DQ她，形容自己的選舉呈請勝算「加大咗啲」。她會與法律團隊研究判詞，惟她承認今次周庭勝訴，只是因為選舉主任未有做好程序，未來選舉主任去信查詢候選人後才DQ，就會變成「鍾意DQ邊個就邊個」。
劉小麗又坦言，案件至今仍在雙方法律團體交換文件階段，仍未有排期聆訊，屆時就算審議後有裁決，相信都會遲於明日9月立法會換屆選舉後的事，變成是「學術討論」。惟她表明，提出選舉呈請是為了公義，要求法庭表明當局不可以無理禠奪參選人資格。