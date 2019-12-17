【DQ覆核】劉小麗選舉呈請待排期開審　陳凱欣議席「凍過水」

去年立法會九龍西補選，劉小麗被選舉主任郭偉勳取消參選資格，過程中未有向劉小麗查詢，情況與呈請成功的香港眾志周庭和劉穎匡相近，外界料劉小麗勝訴機會大，當選的建制派陳凱欣或因此被裁定「非妥為當選」。 劉小麗今天接受《香港01》查詢時表示，控辯雙方已完成交換文件階段，案件仍在排期當中，仍未定出開審日期。

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陳凱欣議席「危危乎」

本屆立法會任期尚餘約十個月，因宣誓案被褫奪議員資格的劉小麗表明，即使本屆立法會會期即將完結，仍會堅持提出選舉呈請。被問到即使勝訴也未必能趕及在法例限期前舉行補選，劉小麗直指：「陳凱欣嘅當選係『可恥』、不公義」，因此她會呈請到底。劉小麗在今年九月曾表示，其案件與周庭相似，相信周庭勝訴加大其選舉呈請勝算。

劉小麗因宣誓問題於2017年被取消議員資格，她去年參加立法會九龍西補選時，被選舉主任指曾主張自決而被DQ，最終補選由「Plan B」李卓人代表民主派出戰，但不敵建制派支持的陳凱欣。《香港01》正向陳凱欣查詢，暫未獲回覆。

陳凱欣去年參加補選晉身立法會。（資料圖片）

梁國雄認為，政府應按法例盡快區諾軒和新同盟范國威出缺的議席舉行補選。（資料圖片/羅君豪攝）

長毛上訴至終院

因宣誓風波而遭褫奪立法會議員資格的社民連梁國雄，早前就「DQ案」提出司法覆核，爭拗人大有否權力透過釋法增補《基本法》，認為《基本法》補充條文不應具追溯力。梁國雄先後在高院和上訴庭被判敗訴，他曾申請向法院申請許可證明書，要求到終審法院作終極上訴，不過上訴庭在今年六月頒下判辭，駁回其申請，但梁仍可直接向終院申請許可。

梁國雄接受查詢時表示，他將會上訴至終審法院，指目前律師團隊正與終院一方商討如何處理其上訴申請，指終院有可能不批准他上訴。

梁國雄又認為，政府應按法例盡快區諾軒和新同盟范國威出缺的議席舉行補選，「（DQ周庭、劉穎匡）呢個係政府責任，成件事做錯晒」，指若政府決定不補選，必需交代原因。