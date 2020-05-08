【新冠肺炎】金巴港澳線今復運　姚柏良：港澳可先互通作氣泡城市

俗稱「金巴」的港珠澳大橋穿梭巴士港澳線自上月6日零時起暫停營運，因應近日新冠肺炎疫情有所緩和，金巴今日（8日）起恢復有限度服務，每日將有6班車次來往香港及澳門口岸。 香港旅行社解困大聯盟召集人姚柏良今早接受港台節目訪問表示，預料今日乘搭金巴的人數會很少，冀兩地政府能盡快商討，率先放寬兩地的強制檢疫措施，使兩地能互通。同時建議，港澳可先建立「旅遊氣泡」以恢復跨境旅遊，令旅遊業務有所突破。

港珠澳大橋穿梭巴士港澳線今日（8日）起恢復營運。（資料圖片）

姚柏良表示，金巴今日恢復營運，平均每兩小時一班車次，惟因兩地出入境仍有一定限制，預料乘客會「少之又少」。他希望，港澳兩地政府能盡快商討，率先放寬相關強制檢疫措施，令港澳互通作為試點。同時又指，疫情爆發下導致港澳之間的交流停頓，去年港人到訪澳門錄得735萬人次，平均是每人到訪澳門1次，而澳門到訪香港人數亦錄得123萬人次。

故他認為，因應澳門及香港分別連續29日及18日沒有錄得本地個案，具備一定條件令港澳之間加強互通，可先建「旅遊氣泡」恢復跨境旅遊，以便利有工作、家庭需要的人士往返兩地，並以金巴作為交通接駁，再陸續擴展至港澳碼頭。

姚柏良稱，港澳兩地倘率先互通，以令旅遊業有解困的突破，藉此視乎情況令其恢復信心，逐步開放其他關口。至於深圳亦有多日沒出現本地個案，被問及「旅遊氣泡」能否一併加入深圳，姚柏良則稱要靠兩地政府商討，倘雙方有一定信心，透過相關措施例如互認健康證明亦無大礙，惟重申港澳兩地可率先試行。

▼政府放寬限聚令、食肆及其他處所措施▼