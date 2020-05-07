【新冠肺炎】運輸署續牌名額下周一起增至9000個　只處理預約申請

運輸署今日（7日）宣布牌照服務新安排，將由下周一（11日）起至5月底，網上預約續領正式駕駛執照、車輛過戶或申領國際駕駛許可證等名額將由每日4500個加至9000個。 此外，各牌照事務處的服務時間為星期一至五上午9時至下午5時，不過櫃位將繼續暫停處理未經預約的即時申請。

運輸署轄下各牌照事務處的櫃位服務將全面開放予在網上登記預約服務的申請人士。（資料圖片）

運輸署指，因應疫情有所改善，但仍然要避免人群長時間聚集以減低病毒在社區擴散的風險，運輸署轄下各牌照事務處的櫃位服務將全面開放予在網上登記預約服務的申請人士，由下周一（11日）起至五月底，網上預約續領正式駕駛執照／車輛牌照、車輛過戶或申領國際駕駛許可證的名額，將由現時每日4500個加至9000個，以應付市民對服務的需求。而可供預約的日期則為10星期，以便有需要的市民。

牌照事務處櫃位繼續暫停處理未經預約申請

此外，各牌照事務處的服務時間為星期一至五上午9時至下午5時。為控制人流，櫃位將繼續暫停處理未經預約的即時申請。牌照事務處除為已預約登記的申請者提供櫃位服務外，並加緊處理市民經設置於各牌照事務處的投遞箱，和透過郵寄或網上遞交的各類牌照申請，免試簽發香港正式駕駛執照服務除外。

運輸署呼籲有需要的市民盡量透過網上登記預約服務。如經投遞箱遞交申請的人士，請在信封上註明有關車輛的車牌號碼及車輛牌照到期日，並在申請表上留下聯絡電話，以便職員更快識別及跟進較緊急的申請。此外，市民遞交牌照申請時，應確保已填妥相關申請表，並附上所有所需文件及填上正確金額的支票，以便申請能夠從速處理。