九龍塘達康路地皮申建理大學生宿舍　料可提供1680個床位

九龍塘達康路、鄰近城大學生宿舍及畢架山峰的一幅地皮，近日向城規會申請興建學生宿舍，涉及4幢宿舍，料可提供1680個床位，申請人為理工大學。翻查資料，政府早前曾建議理大及城大共用該地皮。 此外，邵氏基金亦就清水灣「科學、科技、工程、藝術和數學」及創新中學（STEAM學校）項目向城規會申請改劃。

城規會資料顯示，於九龍塘達康路，一幅鄰近城大學生宿舍及畢架山峰的地皮，近日向城規會申請興建學生宿舍及放寬建築物高度限制。申請人為理工大學，項目涉及4幢學生宿舍，每幢樓高9層至15層，料可提供1680個宿舍床位。申請人指，擬議發展可減輕理工大學未來宿舍床位短缺問題，及與附近土地用途特徵相符。

翻查資料，政府早前建議城大及理大共同於康達路地皮興建學生宿舍，分別建999個城大宿位和1680個理大宿位。早前城大曾提出以馬鞍山白石用地與理大交換，以換取整幅達康路地皮，惟建議被理大拒絕。

邵氏基金擬建STEAM學校。（城規會文件截圖）

此外，邵氏基金早前曾計劃在清水灣開辦以「科學、科技、工程、人文藝術及數學」（STEAM）為課程方向的非牟利私立學校，基金近日就項目向城規會提交改劃申請。擬議發展學校將設有4座相連的大樓，分別樓高4至7層，地盤面積約為1.8公頃。邵氏基金指，將會捐贈一幅私人土地供興建學校，並會承擔學校的財務支出。此外，學校為非牟利性質，不少於一般的學額會給予本地學生，而校內部分設施於可行情況下，會作為學習及社區中心開放給社區。