建造業首個大型創博會本月舉行　展出港大學生宿舍組合屋

建造業議會今日（6日）表示，將於本月17至20日，舉行全港首個建造業最大規模創新博覽會（創博會），爲建造業提供知識分享及配對平臺。 展覽除了會介紹多種新科技外，亦會展示香港大學黃竹坑學生宿舍組合屋實物，屆時會展出1:1實物及有關技術。

建造業議會生產力專責委員會余錫萬（左三）表示，將於本月17至20日舉行全港首個建造業最大規模創新博覽會。（王潔恩攝）

創博會由發展局、中國住房和城鄉建設部科技與產業化發展中心、及建造業議會合辦，將為期四天在灣仔會展舉行，共有超過222間本地，以及來自15個國家及地區機構參展。

逾萬人已登記參加

創博會共設四大主題區，包括裝配式建築、建造機器化、建造數碼化及先進技術及材料。現場更有多個展品，如「VR cave」、全息投影桌（hologram table）等，前者能在設計階段中，讓人更了解產品模樣，後者則能投射三維影像，以展示施工過程。

建造業議會執行總監鄭定寕表示，至今已有逾萬人登記參加。

港大研究以組合屋方式興建學生宿舍。（城規會文件）

設四場國際會議

創博會將設四場國際會議，由近40位本地及海外工程科技界專家、學者、政府代表及企業創辦人擔任演講嘉賓，內容包括「建築信息模擬」、「組裝合成建築法」、「創建亞洲」及「裝配式建築、機械人與自動化」。

而在展覽的最後一日，創博會將安排十個技術參觀團，展示本地的創科建築，如「組裝合成」建築法展現中心、建造業零碳中心、上海街市區重建項目、利東街重建工程等。同時，創博會亦會在12月18日舉行「2019建造業議會創新獎」頒獎禮，表揚在創新及科技發展有出色表現的海外學者及業界領袖。

展出1:1港大黃竹坑學生宿舍組裝合成項目

保華建業集團有限公司行政總裁李恒頴表示，他們將在展覽中展示香港大學黃竹坑學生宿舍MiC（組裝合成）項目，屆時會展出1:1的實物及有關技術。裝嵌過程會利用三維打印等技術，以「迷你版」展示予公眾。

他說，由於新加坡的建築與本港相似，故他們採用了來自新加坡的MiC技術，而該技術亦曾興建新加坡南洋理工大學。

介紹新技術 政府工程曾應用

AECOM大中華區數碼轉型團隊負責人黎文傑則指，他們會介紹公司統一作業流程等技術，相關技術曾應用在機場三跑、土木工程拓展署九龍公園地下空間研究、市建局上海街重建項目等。

西門子有限公司數碼化中心主管鄭慶舒亦指，他們會介紹該公司的技術，有關投術能有助掌握現場情況，包括顯示環境的空氣指數、監測運送過程等。