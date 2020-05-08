限聚令放寬｜酒樓茶市爆滿　重開雀局　母親節訂枱升七倍

本港新冠肺炎疫情放緩，政府今日（8日）放寬限聚令及關門令，容許食肆每枱客人上限四變八。有酒樓表示，在過去三個多月疫情期間生意下跌七成五，每月損失達800萬元；在新措施下母親節的訂枱一日內已急增七倍，今早茶市亦爆滿，「呢十幾日本地零確診，多咗人出返嚟消費。」

過去不少食客喜歡打開籠蓋揀點心，現時則由姐姐代勞，也有告示標明「揭蓋前要先帶口罩」。（張浩維攝）

位於旺角彌敦道的倫敦大酒樓，共有三層佔地五萬多呎，但早前在限聚令下客人大減，一晚只有20枱生意，若以每枱最多四人計算，即只有80客人。酒樓的副總經理蘇萬誠表示，因不少商會聚會的訂單取消，生意較疫情前下跌近75%，每月生意額下跌800萬至900萬元。

對於政府放寬限聚令，蘇萬誠直言「八個即係等於做多一枱客，咁梗係好」，惟晚市生意因應部分商舖及商店提早關門令人流減少，料短時間內難以恢復。

倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠表示，政府放寬限聚令當日母親節的訂枱即日增加70%。（張浩維攝）

公開放寬即日 收80張母親節訂單

但今日記者中午前到訪，3樓幾近坐滿。蘇萬誠認為「這十幾日本地零確診，多咗人出返嚟消費」，他又指在政府放寬限聚令當日母親節的訂枱即日增加七倍，增至80張訂單，「之前坐得四個人的時間，母親節五、六、日加埋都係得十張枱。」

政府放寬限聚令，容許食肆每枱可坐8人。（張浩維攝）

陸伯表示正考慮慶祝母親節，但家人可要分三至四枱坐開。（張浩維攝） 食客陸伯聞言即在袋中取出母親節菜單，表示放寬限聚令也打算訂枱慶祝母親節。他說：「之前四個人坐唔到，八個一張枱都要坐三四枱。我有孫又有息，都唔知點坐」，又指現時八個人也可以開兩圍麻雀，娛樂性多一點。

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容許客人可兩圍麻雀耍樂

蘇萬誠表示，早前關門令下麻雀館需要關閉，故他們也不容許客人打麻雀，但現時放寬措施後亦只會最多容易開兩圍麻雀，「其實我哋主力都唔係做雀局，但客人要玩我哋先開。」

酒樓在疫情下200多名員工需要輪流放無薪假共渡時艱，蘇萬誠坦言盡量讓基層員工上班，明白他們需要生活；他亦與業主商討延遲交租，「糧都唔夠，交埋租搞唔掂。」

客人入內需要量度體溫。（張浩維攝）

同時，酒樓亦花費數萬元在所有洗手廁內增設自動感應水龍喉、抹手紙紙、酒精搓手液機等，另點心部亦加裝膠板等。蘇萬誠指，政府要求他們都已經盡做，如今只盼疫情盡快過去，「希望下次再嚟大家係傾啲開心嘢，唔係傾疫情影響。」