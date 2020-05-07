限聚令｜放寬前夕增4宗輸入個案　張竹君：社區傳播風險仍低

因應新型冠狀病毒肺炎疫情而推行的「限聚令」將於明日（8日）凌晨起放寬，聚集人數由4人放寬至8人，食肆及部份處所的限制亦一併放寬，惟今日（7日）本港錄得4宗輸入個案，是兩個星期以來的最大單日增幅。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，新增的輸入個案仍屬可以控制，患者無在社區逗留，引起社區傳播的風險低，當局對疫情的評估並無改變，將繼續監察疫情發展。

5月7日新增的4宗個案均是從巴基斯坦返港，被列作輸入個案。（羅君豪攝）

新增的4宗個案均是從巴基斯坦返港，被列作輸入個案，並無本地感染個案，今日是連續第18日零本地感染個案。

入境入士仍須留樣本作檢測

對於港府放寬限聚令前夕增4人確診，張竹君認為，現時入境人士需在亞博或機場留樣本檢測，在社區逗留的時間短，加上巴基斯坦返港的人，不論乘包機還是自費買機票返港，均須入火炭駿洋邨隔離，她指現時的輸入個案是可控制，在社區的傳播風險相對低，故現階段對疫情的評估不變。

她續指，限聚令陸續開放，衞生防護中心會密切監察有無本地個案，再交由政府考慮措施的調整。

對於有旅行社已開始組下月出發的旅行團，被問到有無外遊的具體建議，張竹君指目前各地均設14日檢疫令，要待14日後才可開始旅行，返港後亦需檢疫，暫未有具體做法，應等待多數個月再觀察疫情發展。

▼政府放寬限聚令、食肆及其他處所措施▼