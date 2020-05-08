CU Mask｜被傳媒踢爆始公開廠商、無用獲獎專利　局方指敏感不足

政府周二（5日）公布向全港市民免費派發銅芯口罩，不過，連日卻被傳媒揭發多個疑團，包括生產商晶苑國際集團，被外界質疑無招標和涉及利益輸送；當日政府宣稱口罩的專利設計，於2017年曾獲日內瓦國際發明展金牌，卻原來沒有使用專利及獎項的「弱磁場防污染」技術等。 創新及科技局常任秘書長蔡淑嫻今日（8日）在記者會上指出，晶苑參與是次項目只是「為香港參與、唔係想出風頭」，但之後因很多傳媒查詢才公開，她直認「可能我敏感度唔夠高」。對於口罩的專利不符政府解說，蔡淑嫻指只是首次記者會的解說不夠詳細，並非有意隱瞞，但形容將向全民派發的口罩設計為之前獲獎設計的改良版，有更強防菌功用。

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創新及科技局於5月5日的記者會上宣布全民派口罩，但未有公布CU Mask的生產商，至翌晚傳媒揭發後，政府才承認生產商是晶苑國際，被問到若無被傳媒「踢爆」便繼續隱瞞，創科局常任秘書長蔡淑嫻在記者會上承認對此事的「敏感度唔夠高」，但指晶苑參與今次項目，只是「為香港參與、唔係想出風頭」，但之後由於很多人詢問，故政府在取得晶苑的同意後才公開。

至於消息傳出後，晶苑股價一度升近15%，被問到是否源於政府拒招標讓晶苑受惠，蔡淑嫻稱，晶苑本來無意公布公司有參與銅芯口罩的生產，事件時序是有傳媒查詢生產商資料，之後政府才公開。

不過政府仍然拒絕公開口罩的原材料供應商，蔡淑嫻指不同地方均有疫情，原材料緊張，若公開供應商身份，或令其他地方的政府「未必咁高興」，故簽訂商業保密協議保護其身份，若要公開需得到供應商同意。

銅芯抗疫口罩「CU Mask」實物圖：

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回應假專利質疑 稱屬獲獎作品改良加強版

對於有報道指，香港紡織及成衣研發中心日前介紹的銅芯口罩，與在記者會上展示獲得日內瓦國際發明展金獎的口罩，兩者的技術及專利均有異，當局涉造假之嫌。 香港紡織及成衣研發中心行政總裁葛儀文解釋，將派發予市民的銅芯口罩，其專利是基於得獎的設計，故介紹專利時需同時介紹舊設計。他續指，獲獎口罩特點是使用弱磁石防污染、人體工學、有防菌功能，以及可以洗水20次重用。

由於創科局要求派發的口罩可以重用高達60次，但葛儀文稱，弱磁石沾水後變得不穩定，故研發中心做了改良，將弱磁石一層換走，口罩表面換成氧化銅紗線與棉織成的布，以達抗菌功能。他形容銅線穩定，「洗到爛都仲有防菌作用」。 至於人體或吸入銅粒的關注，葛儀文指口罩內層有微銅粒，大過納米很多，人體吸收不到，加上結構上需再隔兩層濾芯才接觸到面部。

創科局急召記者會「補鑊」

蔡淑嫻強調，在周二的記者會提過CU Mask屬改良款，但承認無詳細解釋得獎設計與改良版的分別，她指事後回看，若一早作清晰解說可避免混亂，亦可省回再開記者會的功夫，她重申無意隱瞞。

她又透露，現時只餘幾十萬個小童口罩仍製作中，料5月底完成，6月內預計可派發全部口罩，待整個項目完結後，會要求研發中心立即整理帳目，期望8月可公開整個帳目。