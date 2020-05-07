CU Mask｜銅芯口罩來自晶苑越南廠房　主要製造出口休閒成衣

政府周二（5日）宣布向全民派發「銅芯抗疫口罩」，惟創新及科技局局長薛永恒在電台節目稱，因擔心未來再採購時會被「截糊」，因此拒絕透露生產商資料。有傳媒揭露廠商資料後，創科局今亦確認，口罩是在晶苑國際集團在越南的生產線生產。 晶苑國際集團是香港上市公司，其年報透露2003年起進軍越南，而去年因中美貿易戰加強越南廠房的產能，而部分「銅芯抗疫口罩」正是在該集團位於越南的廠房製造。

傳媒周三晚在荃灣南豐紗廠發現「銅芯抗疫口罩」的車間，車間內的紙箱印有晶苑國際集團旗下公司的英文名，並標示來自越南。（有線電視截圖）

政府本周突然公布向全港市民派發可重用的「銅芯抗疫口罩」，但拒絕公開生產商資料，令人關注招標過程是否合規。有傳媒周三到訪參與生產該款口罩、位於荃灣南豐紗廠的出租車間，發現有紙皮箱上印有晶苑國際集團的兩家子公司名字，並標示來自越南。

為越南最大出口量成衣廠商

翻查公司資料，「REGENT GARMENT FACTORY LIMITED」另名「CÔNG TY TNHH MAY TINH LỢI」，是一家越南註冊的成衣製造廠，屬晶苑國際集團旗下全資子公司，按當地查冊資料，該公司負責人為晶苑國際集團主席羅樂風，亦即「紡織大王」羅定邦之子。該廠房位於越南海陽市外一工業園區，鄰近河內。

記者曾致電該越南廠房總機電話，查詢與港府訂單的內容，惟至截稿前未能接通。

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「REGENT GARMENT FACTORY LIMITED」是一家越南註冊的成衣製造廠。（越南公司註冊處人截圖）

晶苑國際集團去年的年報指，「REGENT GARMENT」業務為成衣製造，而「CRYSTAL ELEGANCE」則負責成衣銷售。年報並提及，集團自2003年進駐越南後，已成為當地出口量最多的成衣製造商，越南廠房亦佔該集團近70%的製造總量。

獲委託統籌銅芯口罩 研發中心兩董事所屬集團獲合約

創新及科技局長常任秘書長蔡淑嫻今早於電台節目稱，取得廠商同意後才透露銅芯口罩主要由晶苑集團生產，而聯業製衣則借出地方擺放車間及負責較小規模的生產線；完成的口罩再交由位於大埔工業邨的龍達製衣負責消毒。

港府早前指，委託香港紡織及成衣研發中心統籌可重用口罩項目，該中心網頁顯示，晶苑國際集團執董王志輝，以及聯業製衣副總裁蕭毓然均身兼該中心董事。換言之，受委託統籌項目的中心，最少有兩名董事所任職的集團獲得銅芯口罩合約。

翻查中心網頁，可重用口罩項目於2017至2019年間研發，項目名為「可重複使用且舒適的微生物阻隔口罩」，而其中一個贊助商是聯業製衣有限公司。

港府拒公布生產商 網民從政府相片找出工場

政府連日來以防止未來再採購時被「截糊」為理由，拒絕透露口罩廠商，只稱口罩為香港紡織及成衣研發中心所研發，並預留約8億港元實報實銷方式採購，但並無公開招標。

及後政府發布特首林鄭月娥一幀照片，顯示她曾視察製造口罩的車間。有眼利網民發現，車間內部與南荃灣南豐紗廠一個出租車間吻合，才揭示生產商身份。