CU Mask ︳陳肇始稱口罩非醫學用途　陳沛然斥：用嚟蒙面？

政府日前宣布向香港居民派發可重用的「銅芯抗疫口罩」，惟其「防污染」技術及抗病毒成效備受質疑。醫學界立法會議員陳沛然今日（8日）在立法會衞生事務委員會上問官員，是否知道如何為口罩消毒，食物及衞生局局長陳肇始回應稱，政府派的重用口罩不是用作醫學用途，只是作一般用途，並無正面回應。衞生防護中心總監黃加慶則說，衞生署沒有參與重用口罩工作，「唔係太清楚。」

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個口罩唔係醫用？咁用嚟做乜？用嚟蒙面呀

醫學界立法會議員陳沛然在會上質問在場官員，如「銅芯抗疫口罩」沾上確診者的飛沫，應該如何消毒口罩。食物及衞生局局長陳肇始回應稱，政府派的重用口罩不是用作醫學用途，主要只能作一般用途。如市民到醫院或醫療機構，應佩戴適用的口罩，譬如即棄外科口罩及N95呼吸器。陳沛然反問：「個口罩唔係醫用？咁用嚟做乜？用嚟蒙面呀？」

陳肇始未有正面回答清潔口罩的方法，並將問題拋給衞生署衞生防護中心總監黃加慶。黃加慶表示，衞生署沒有參與重用口罩工作，對於口罩詳情「唔係太清楚」。

CU Mask銅芯抗疫口罩，負責消毒的龍達，開放大埔臭氧消毒廠房給予傳媒拍攝。（高仲明攝）