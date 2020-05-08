【居屋2019】揀樓至今共6宗撻訂　5月首周現3戶　最多沒收28萬元

新型冠狀病毒疫情影響，59折居屋包括何文田冠德苑、長沙灣凱德苑、荃灣尚文苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑，以及沙田旭禾苑，曾暫停揀樓至今日（8日）再恢復。房委會指，今日共有97位申請者到場揀樓，並有74個單位獲選購。 翻查成交紀錄冊，今期居屋至今有6宗撻訂紀錄。於5月份首周已有3宗撻訂，包括2個雍明苑單位及1個錦暉苑單位。於5月撻訂單位中，最貴的撻訂單位為雍明苑A座10樓16室，料買家最多被沒收約28.3萬元。

房委會推售新一期居屋，自去年12月開始揀樓。（資料圖片/張浩維攝）

冠德苑兩個撻訂單位已再度售出

今期居屋在今日恢復揀樓，房委會指今日共有97位申請者到場揀樓，並有74個單位獲選購。當中除冠德苑已售罄外，最多獲選購單位為雍明苑，共有38間單位獲選購，其次為旭禾苑。下周一（11日）將有270名綠白表買家獲邀揀樓。

翻查成交紀錄冊，從去年開始揀樓至今共有6宗撻訂紀錄，當中2宗來自何文田冠德苑，第一宗為售價390.41萬元的B座7樓9室，該單位於今年1月3日撻訂。另外的撻訂單位為售價391萬元的C座5樓7室，該單位於今年2月24日撻訂。值得注意的是，該單位於停止揀樓期間撻訂，而冠德苑的兩個撻訂單位已在其後再度售出。

凱德苑4月份有1宗撻訂

於4月份，有1宗撻訂紀錄來自凱德苑16樓11室，售價約為212.5萬元。據資料顯示，買家在今年4月21日撤銷買賣協議，當時同樣正值停止揀樓期間。若準買家申請撤銷買賣協議，房委會就會沒收相等樓價百分之五至十的訂金，若買家為白表客，以一成訂金計算，估計損失訂金約21萬元；若買家為綠表客，以最少5%訂金計，估計損失約10.6萬元。

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將軍澳臨海居屋雍明苑，在多個豪宅群中間。（資料圖片）

臨海雍明苑近日接連有撻訂​

而於5月份，至今更已出現3宗撻訂個案。當中2宗於雍明苑，其一為售價約277萬元的B座8樓9室，根據資料顯示，買家在5月5日撤銷買賣協議。若買家為白表客，以一成訂金計算，估計損失訂金約27萬元；若買家為綠表客，以最少5%訂金計，估計損失約13.8萬元。第二宗則在A座10樓16室，售價為283.4萬元，買家在5月6日撤銷買賣協議。若買家為白表客，以一成訂金計算，估計損失訂金約28.3萬元；若買家為綠表客，以最少5%訂金計，估計損失約14萬元。

而最新一宗撻訂個案為錦暉苑28樓10室，售價為213.4萬元，買家於5月7日撤銷買賣協議。若買家為白表客，以一成訂金計算，估計損失訂金約21.3萬元；若買家為綠表客，以最少5%訂金計，估計損失約10.6萬元。3個單位均在暫停揀樓期間撻訂。