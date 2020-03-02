【居屋2019】樓王冠德苑再現撻訂　首日恢復揀樓甩底率逾5成最差

受俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒疫情影響，59折居屋包括何文田冠德苑、長沙灣凱德苑、荃灣尚文苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑，以及沙田旭禾苑，已暫停揀樓一個月，直至今日（2日）才恢復「有限度揀樓」。 受疫情影響經濟下滑，本港樓市亦放緩，今日揀樓的出席率不足五成，全日亦只售出48伙單位，是開始揀樓以來最差的一日。而一直「爭崩頭」的何文田冠德苑，在停止揀樓期間更再現撻訂，單位屬C座5樓7室，料買家沒收最多約39萬元。

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首日恢復揀樓 撻訂單位即被買

冠德苑是六個屋苑中最搶手的項目，有今期居屋「樓王」之稱，屋苑603個單位早在年初已售罄。不過，在暫停揀樓期間卻再有撻訂記錄。

該單位在去年12月27日成交，屬C座5樓7室，成交金額約391萬元，實用面積達483平方呎，呎價8,095元。據資料顯示，買家在今年2月24日撤銷買賣協議。若準買家申請撤銷買賣協議，房委會就會沒收相等樓價百分之五至十的訂金。

若買家為白表客，以一成訂金計算，估計損失訂金約39萬元；若買家為綠表客，以最少5%訂金計，估計損手約19.5萬元。不過，今日首日恢復揀樓後，有關單位已迅速被選購。

何文田冠德苑位處小學屬34校網，有協恩中學附屬小學、馬頭涌官立小學及聖羅撒學校等名小學，中學校網則屬九龍城區，有近10間英中可供報讀。（李澤彤攝）

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

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甩底率超過5成

據原定計劃，房委會本來邀請了220位人士出席揀樓，不過，今日最終安排了120名申請人出席，減少人群聚集。

房屋署發言人表示，今日有53位申請人出席揀樓，即甩底率超過5成，其中有48個單位獲選購。