【新冠肺炎】房協：須檢視經濟數據、居民負擔能力　決定會否凍租

新型冠狀病毒肺炎疫情衝擊本港經濟，房屋協會行政總裁陳欽勉今早（9日）接受港台節目表示，已向合資格商戶提供租金寬減，由原本減租五成至今月起擴至七成半、為期半年，另外被政府要求停業的處所亦可申請百分百免租；而轄下屋邨租金檢討原於4月生效，亦延期半年，房協將在今年7、8月檢視經濟情況、居民負擔能力等作出合適決定。 至於會否凍租，陳欽勉則指要檢視相關數據方會作決定。

就房協轄下屋邨會否有凍租安排，房協行政總裁陳欽勉表示，須檢視相關數據再作決定。（資料圖片）

陳欽勉續指，因應2019年下半年社會運動以及疫情發展，經已推出一系列租金寬減措施，倘延續租金寬免將會對造成一定的財政壓力。而2018年度推出的租金援助計劃，協助有需要的居民，可享一半以上租金的寬免，相關措施亦因應現時的經濟狀況有所加強，故當中涉及少收2.4億元，而今年度亦有作出特別的預算，包括加強屋邨清潔、消毒及檢查水管、氣喉等工作。

至於經優化後「未補價資助出售房屋出租計劃」方面，上周錄得首宗租務成交，位於黃大仙竹園北邨兩房單位，以月租6500元租出。被問及現時是否反應未如理想，僅錄得1宗成交。陳欽勉則指，計劃只希望善用房屋資料，並非有目標數字，房協與房委會將於今年底再檢視計劃。而計劃至今，共錄得租客506分申請、300宗業主申請。