【專訪】房協新行政總裁陳欽勉倡新項目引共融概念　擬設小組研究

有「房屋實驗室」之稱的房協，早前由陳欽勉出任新掌舵手擔當行政總裁一職。他接受專訪時指出，期望於未來落成的新項目中，引入「長幼共融」概念，盡量在一個屋苑內有不同家庭組合，「一個項目入面會有年輕家庭，亦會有長者單位，到時亦要考慮入住條件係咪要加入相關條款規定要有長者一齊住同一個項目。」 他透露，房協內部擬成立專責小組研究未來路向，包括長幼共融概念，並指或會趁低息環境，考慮是否融資借貸，應付未來幾年可預見的現金流急劇下降。

陳欽勉說，現時房協手上工作多，對他而言猶如「破記錄」。（龔嘉盛攝）

陳欽勉曾是政府「精英團隊」的一員，於政務主任職系工作約20年，其後跳船出任保良局行政總監，一年半前再轉至房協出任副行政總裁，今年4月1日正式接任退休的黃傑龍出任行政總裁。他笑言，房協既是一個公共機構，亦提供社會服務仿如一個非政府機構，「有好大挑戰性，但切合我一直以嚟做嘅嘢，就係要服務社會。」

陳欽勉說，房協內部擬成立小組研究未來路向，包括長幼共融概念。（龔嘉盛攝）

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成立小組研究「共融」

陳欽勉指，日後將成立內部小組，研究房協的長遠發展，包括在新落成項引入「長幼共融」概念。他說，過去不少年輕家庭購置資助出售房屋，加上房協未來不少項目混合發展公屋、長者屋等，正正看到社區有「共融」機會。他認為長者屋較理想的做法，並非應該只容納老人。

他續指，雖然現時未有具體計劃，但認為未來有不少空間研究有關方向，包括揉合青年宿舍與長者屋等，又希望政府可在地價方面作出支持，例如提供優惠等。

房協明華大廈重建後，將會提供出租單位、長者單位及資助出售房屋。（資料圖片）

認同追隨政府減租75%

政府早前早前推出新一輪「抗疫防疫基金」，擴大產業署轄下租戶的租金寬免，由50%增至75%。陳欽勉認同房協需跟隨政府做法。至於住宅租戶，他說房協在月初已優化租金援助計劃，若租戶的每月家庭總入息，介乎申請公屋入息限額的 50%至 75%，則可獲減租25%。陳說，半年的減租優惠令房協約少收一億元租金，今年財政預算已預留有關部份。

受疫情影響，早前建材難以運港，陳欽勉指粉嶺百和路的安置屋邨工程中，碎石供應曾中斷數星期，未來要追趕建築進度。

陳欽勉說，或會趁低息環境，考慮是否融資借貸，應付未來幾年可預見的現金流急劇下降。（龔嘉盛攝）

工作量「破紀錄」 不排除借貸

陳欽勉上任之時，房協正準備面對「建屋高峰期」，他說，現時房協手上工作多，「對於我黎講係破記錄。」他說，已能預視四至五年後支出龐大，包括建築費及地價等，若未來市場有融資機會，將會考慮借貸，「我哋過去好多年都無借錢。」

工作量超乎預期，不少項目正排隊上馬，房協未來五年再難有新增項目。作為房協的新掌舵手，他強調不能因特殊情況停止建屋工作。陳欽勉在政府部門工作過，又曾在非政府機構任職，服務社會多年，訪問中他時常把「長遠」及「持續」掛在嘴邊，「樓價可能會調整，但住屋需要唔會減少。」