皇仁書院校友初創公司網上系統　5分鐘免費助審核百分百貸款資格

新一份財政預算案推出「百分百擔保特惠貸款」，合資格中小企可申請貸款，由政府提供百分百擔保。兩間由皇仁書院舊生創立的初創企業，由2月初起合作創立網上系統，可於5分鐘內免費替中小企業審核申請資格，已有約300間企業登記，當中一半成功申請貸款。

網上系統只要5分鐘審核企業申請資格。（張嘉敏攝）

「Finmonster」由80後皇仁舊生陳健明與鄭文耀創立，為網上融資平台，連接企業及銀行。「Datax」則由90後皇仁舊生龍羽騫及黃偉俊創立，主力協助企業處理及利用數據提升效率。他們於2月底開始籌備網上系統，目的為中小企審核申請政府的「百份百擔保特惠貸款」計劃，用户只要上載所需證明文件，系統會自動掃描及分析數據，審核企業是否符合計劃的申請資格。「Finmonster」更會為企業配對銀行進行有關申請。

只5分鐘即完成銀行長達3個月的審批工作

「Finmonster」創辦人之一鄭文耀過往曾在銀行工作，稱若由銀行處理審批程序，通常要約1至3個月時間，但現時可縮短至約5分鐘完全，時間效率提升近百倍。「Datax」龍羽鶱說，系統同時能減省文件缺失、往返銀行等時間。系統現時已接獲近1,000間企業的查詢，當中約300間企業已登記及利用有關服務，近一半成功申請，其餘則在審批過程中。他們稱，服務屬非牟利性質，更為「蝕住做」，希望協助中小企渡過難關，而過程中亦有不少客户成功申請後向他們表示謝意。

皇仁舊生會名譽顧問郭彥麟稱，舊生會設立初創校友平台，目的為更快連繫不同企業合作，於疫情期間以科技協助社會不同人士渡過難關。現時已有約20間由皇仁舊生創立的初創企業加入平台，更有企業於少於一個月時間內合作推出協助失業人士求職的服務。

皇仁舊生會定期為醫護、法律、金融會計、工程及公共服務等界別校友舉辦專業交流活動，今年因應創業校友趨增，故新增初創校友互助平台，互相協作，並回饋母校。