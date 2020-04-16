防疫抗疫基金｜百分百擔保貸款下周一接受申請　適用於各行各業

新冠肺炎疫情持續，港府推出第二輪防疫抗疫基金，進一步協助中小企周轉渡難關。 香港按揭證券有限公司全資擁有的香港按證保險有限公司宣布，中小企融資擔保計劃下的「百分百擔保特惠貸款」將於下周一（20日）起接受申請。特惠貸款適用於各行各業，貸款由政府提供百分百擔保。

香港按證保險有限公司宣布，中小企融資擔保計劃下的「百分百擔保特惠貸款」將於下周一（20日）起接受申請。（資料圖片）

按證保險公司歡迎所有中小企融資擔保計劃的貸款機構參與「百分百擔保特惠貸款」，10間貸款機構均接受申請：中國銀行（香港）有限公司、交通銀行（香港）有限公司、創興銀行有限公司、星展銀行（香港）有限公司、恒生銀行有限公司、南洋商業銀行有限公司、華僑永亨銀行有限公司、渣打銀行（香港）有限公司、東亞銀行有限公司，以及香港上海滙豐銀行有限公司。另外，有多家貸款機構表示有興趣加入。

財政司司長陳茂波表示，在本年度財政預算案中提出「百分百擔保特惠貸款」，以協助受新冠病毒疫情影響的企業資金周轉。因應疫情對經濟的持續影響，第二輪防疫抗疫基金進一步優化特惠貸款，讓更多企業受惠。相信特惠貸款可發揮及時雨作用。

特惠貸款適用於各行各業，貸款由政府提供百分百擔保。合資格企業須在去年底前已最少營運3個月，並自今年2月份起任何一個月的營業額較去年任何一個季度的平均每月營業額下跌3成或以上。年利率為最優惠利率減2.5%（即現時實際利率2.75%），擔保費全免。

每宗申請的最高貸款額為有關企業的6個月僱員薪金及租金的總和，或200萬港元，以較低者為準。企業亦可選擇首6個月還息不還本，以減輕即時的還款壓力。（如立法會財務委員會通過撥款，企業最高貸款額將增至400萬港元，而還息不還本安排則延至首12個月。）



公眾如有查詢，可致電中小企融資擔保計劃熱線（電話：2536 0392）。



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