【新冠肺炎】Reenex美容師「復陽」再入院　醫管局料傳染性相對低

新型冠狀病毒肺炎疫情放緩，本港今天（9日）沒有確診個案，維持1,045宗；在過去24小時有7人出院，仍有74名確診病人留院。 不過，廣華醫院昨日錄得一宗「復陽」個案，第756宗確診患者在4月25日出院後，再次因身體不適及咳嗽而入院，醫院管理局稱，雖然該病人對病毒測試呈陽性反應，但其測試數值（Ct Value）顯示病毒量低，傳染其他人的可能性亦相對低。翻查資料發現，第756宗個案是一名33歲女子，她在Reenex尖沙咀iSquare分店從事美容工作。

衞生署衞生防護中心公布，截至今日下午4時，中心沒有錄得新增確診個案。 （資料圖片／鄭翠碧攝）

14個月大女嬰康復出院

衞生署衞生防護中心公布，截至今日下午4時，中心沒有錄得新增確診個案，本港個案累計仍為1045宗（包括1 044宗確診個案和一宗疑似個案）。

醫管局指，截至今日中午12時，過去24小時共有7名確診病人康復出院，當中包括一名14個月大女嬰（第1009宗），至今共有967名確診及疑似病人康復出院。現時仍然留院的有74名病人，分別在13間醫院，第595宗個案仍然危殆，另四人情況嚴重（個案編號：338、461、713、857），其餘69人情況穩定。

目前公立醫院負壓病床數目為1,231張，使用量為36%；負壓病房數目為666間，使用量為48%。

4月1日，當局公開尖沙咀Reenex美容院，有職員為確診者做面部美容後確診。圖為尖沙咀iSquare分店。（資料圖片／羅君豪攝）

累計11患者康復後「復陽」

另外，第756宗個案在4月25日康復出院，但她昨日因身體不適並咳嗽，再次入住廣華醫院。醫院為病人安排進行病毒測試，結果呈陽性反應，其測試數值（Ct Value）顯示病毒量低，傳染其他人的可能性亦相對低，但為謹慎起見，醫院已安排病人入住隔離病房接受進一步治療，現時情況穩定。她是本港第11名「復陽」個案。

翻查資料發現，第756宗個案是一名33歲女子，在3月29日發病，4月1日確診，她在Reenex尖沙咀iSquare分店從事美容工作，3月25日曾為一名確診者（第504宗）進行面部美容療程，第504宗個案屬於酒吧樂隊群組。