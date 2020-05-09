新冠肺炎｜疫情放緩　工聯會促政府放寬出入境限制以重振經濟

新型肺炎疫情逐步受控，工聯會今日（9日）舉行記者會，促請政府在嚴控疫情的同時，應該有條件逐步放寬出入境限制，恢復正常經濟活動，重振經濟保就業。工聯會理事長黃國認為，香港已經連續19天錄得本土零感染個案，香港作為一個細小、開放型經濟城市，嚴格的出入境防控措施沉重打擊經濟，令就業環境惡化、失業率上升；強制所有從外地來港人士接受14天隔離，令大批在內地居住或工作的港人受到嚴重影響。 工聯會建議政府，積極考慮有條件下逐步放寬出入境限制，包括適時調整疫情防控政策。在嚴格防控疫情和保持經濟社會正常運行之間取得合理平衡，保障打工仔女就業。

工聯今天（9日）舉行記者會，促請政府在嚴控疫情的同時，應該有條件逐步放寬出入境限制，恢復正常經濟活動，重振經濟保就業。（工聯會提供）

工聯會建議，政府對疫情未受控國家或地區，應該繼續實施嚴格的出入境限制；而疫情受控地區可以有條件放寬，例如在關口通過快速檢測，確認沒有感染例如持有身體健康證明，可在三地獲14天有效期豁免檢測。

工聯會權益委員會主任唐賡堯指出，根據17年政府調查，香港跨境公幹平均每日有103,680人次，現時只餘個口岸可供出入境，嚴重打擊其餘各個口岸的零售及飲食業等店舖生意，認為放寬出入境限制可以惠及香港各行各業。對於金巴港澳線已於昨日起恢復有限度服務，汽車交通運輸業總工會主席陳兆華表示，為業界的前景帶來一線曙光。