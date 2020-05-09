【新冠肺炎】社署服務將分階段恢復　包括康復、安老、家庭服務

社會福利署表示，因應疫情漸趨穩定，會分階段恢復由非政府機構營辦的資助福利服務。 例如5月15日起，綜合家居照顧服務和改善家居及社區照顧服務應逐步加強服務的密度及次數，以邁向恢復全面服務。長者日間護理中心由5月15日起逐步恢復服務至其約三成的服務名額；5月27日起應進一步增加至其約五成的服務名額。5月27日起，安老院舍外展專業服務隊及私營殘疾人士院舍專業外展服務隊，應恢復為私營安老院及殘疾人士院舍等的住客提供康復訓練服務。

社會福利署表示，因應疫情漸趨穩定，會分階段恢復由非政府機構營辦的資助福利服務。 （資料圖片）

社署指，小組和小型活動（如講座）須在採取適當感染控制措施的情況下，以預約形式進行。中心為本服務在疫情未進一步改善前，將不設偶到服務，中心並須採取適當的人流控制措施。家居為本服務除現有維持的膳食、陪診、護理、藥物管理及個人照顧服務外，應因應殘疾人士及長者的康復需要，逐步恢復康復訓練和其他輔助服務。

恢復各項服務的詳細安排如下︰

康復服務 • 由五月十一日起，營辦學前康復服務的機構會進一步加強為服務使用者提供個別訓練。服務單位會按服務使用者的情況及其家長的意願，以合適的模式提供訓練，如中心為本訓練、電子學習或家居訓練。小組訓練在現階段只限不多於三名兒童參加。因應幼稚園高班於六月十五日復課，特殊幼兒中心應於同日恢復高年班的課堂訓練。營辦相關服務的機構應在暑假為兒童，特別是準備升讀小學的兒童，安排補課。 • 五月十五日開始，為殘疾人士提供的家居照顧服務，即嚴重殘疾人士家居照顧服務及嚴重肢體傷殘人士綜合支援服務，應逐步加強服務的密度和次數，以邁向恢復全面服務。庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心應由五月十五日起逐步恢復服務。 • 五月二十七日起，殘疾人士地區支援中心、精神健康綜合社區中心、殘疾人士社交及康樂中心，以及日間社區康復中心的服務使用者可透過預約參加小組及活動，但中心暫時不設偶到服務。

安老服務 • 五月十五日起，綜合家居照顧服務和改善家居及社區照顧服務應逐步加強服務的密度及次數，以邁向恢復全面服務。 • 長者日間護理中心／單位應由五月十五日起逐步恢復服務至其約三成的服務名額；五月二十七日起應進一步增加至其約五成的服務名額。 • 五月二十七日起，長者地區中心和長者鄰舍中心的服務使用者可透過預約參加小組及活動，但中心暫時不設偶到服務。

家庭及兒童福利服務 • 綜合家庭服務中心的小組及活動，以及遊戲角／遊戲室設施，應由五月二十七日起以預約形式恢復服務。綜合家庭服務中心的延長時間服務時段應於同日恢復。 • 幼兒中心現階段將繼續只開放予有需要並經預約的兒童。

青少年及社區服務 • 五月二十七日起，中心為本服務例如綜合青少年服務中心、兒童及青年中心、濫用精神藥物者輔導中心及社區中心的服務使用者可透過預約參加小組及使用中心設施。中心可繼續提供網上小組活動及其他服務。 • 因應高中於五月二十七日復課，中學學校社工服務應於同日起恢復駐校服務。 • 因應小四至小六於六月八日復課，課餘託管服務應於同日起恢復。