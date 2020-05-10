母親節和你SING｜消息指旺角逾100人被捕　鄺俊宇被壓頸按地

修訂《逃犯條例》風波未完，早前有團體申請今日（10日）九龍大遊行，惟收到警方通知反對遊行申請，後來團體宣布延期。 遊行告吹，有網民繼續號召今日（10日）下午3時起「和你SING」，在各區商場唱反修例歌曲，包括尖沙咀海港城、觀塘APM、九龍塘又一城、旺角新世紀廣場、銅鑼灣時代廣場和太古城中心，部份商場已派出保安在場戒備，以及架設欄杆防止人群聚集。 此外，有網民亦發起「母親節行街」，呼籲在下午兩時起集合於尖沙咀遊行，警方在1時半已在場戒備。網上有人發起改於佐敦道遊行至旺角新世紀廣場。晚上警方在旺角一帶驅散及截查多人，消息指旺角逾100人被捕，鄺俊宇被壓頸及按於地上。

+ 5 + 4 + 3

01:50 旺角

多名被截查人士被帶上警車帶走，警員陸續分批離去。

01:22

警方表示，下午約5時30分，在中環碼頭附近截查1名形跡可疑的男子，檢獲2支白電油、護膝、護踭及頭套等工具。該名17歲男子涉嫌「藏有工具可作非法用途」被捕。

01:15

據了解，早前被捕的鄺俊宇，被送往伊利沙伯醫院。

00:55 旺角

洗衣街優才書院對開，大批人士被帶上警車帶走。

00:40 旺角

消息指，警方在旺角一帶拘捕逾100人。

00:38 旺角

1名女子情緒十分激動，指3母女落街食宵夜時，其2名分別14及12歲女兒卻被截查，她們有哮喘病，要求警員將她們直接送院，但卻不獲理會。她激動批評：「而家香港完全冇王法，唔講法治！」

00:30 旺角

洗衣街優才書院對開有人被送上救護車，未知所為何事；同時有多人被帶上警車。

00:15 旺角

1名女子帶同兒子的出世紙等證明文件前往西洋菜南街，要求警員代為尋找被截查的兒子。有警員了解後，指其子「可能被送往紅磡警署」，但沒有合適建議她如何處理，著她稍後可往警署了解。該女子表示，一家人居於附近，事發前晚膳完，其子卻遇上截查。

00:00 旺角

多名人士在西洋菜南街近山東街被警員截查，眾人一字排開，面向店舖鐵閘受查；而早前亦有記者被截查，據悉有記者一度要跪地，最少涉及十數人。

1名女子向警員表示其兩名遭截查的14及12歲女兒患有哮喘，要求將她們直接送院，但不獲理會，情緒激動。（歐嘉樂攝）

23:36 旺角

警方在Facebook表示，有暴力示威者在旺角一帶縱火堵路。警方指，入夜後，示威者於旺角一帶集結，大聲叫口號，並以雜物堵路，破壞社會安寧。一些暴力示威者更在奶路臣街、西洋菜街、山東街及豉油街縱火，嚴重危害公共秩序及在場人士的人身安全。

警方多次警告示威者停止違法行為無效，因應現場情況，警方現正採取驅散及拘捕行動。警方呼籲在場人士及附近街道的市民立即離開。

23:34 旺角

旺角有多名身穿反光衣的傳媒被警察傳媒聯絡隊截查，要求他們出示證件及作出登記，證實其身份後可獲放行。

+ 9 + 8 + 7

23:15 旺角

防暴警再次進入西洋菜南街，並將2人按地制服，有記者上前採訪，防暴警要求他們後退。洗衣街公園對開多人被追截。防暴警截至少數十人。

23:07 旺角

再次有示威者將雜物放在西洋菜南街近山東街的馬路，防暴警在彌敦道舉起藍旗。

23:02 旺角

防暴警再次在彌敦道向山東街方向舉起藍旗，要求現場人士返回行人路。

+ 6 + 5 + 4

22:43 旺角

防暴警繼續在彌敦道近恆生銀行外舉起藍旗，期間曾舉起防暴槍，但未有使用。其後防暴警慢慢退至彌敦道行人路及路中心。據了解，較早前，一名身穿白衣、相信是鄺俊宇的男子在山東街及彌敦道交界，取出大聲公與防暴警爭辯，其後防暴警衝前噴椒，並將鄺壓頸及按於地上。

22:38 旺角

防暴警使用胡椒噴霧及舉起藍旗，多人被制服。

22:32 旺角

防暴警員開咪向現場聚集人士發出警告，要求他們盡快返回行人路及離開現場，否則會構成非法集結。防暴警員突表示﹕「邊個掟我？」然後由彌敦道跑入西洋菜南街，防暴警拘捕至少2人，其中1人雙手以索帶綁在身後，另1人被按地制服。防暴警要求在場人士包括傳媒後退，否則會使用胡椒噴霧。防暴警再度由西洋菜南街推進回彌敦道。

22:17 旺角

旺角中心對出有多名記者被防暴警截查，包括港台記者。有被截查記者指突然有指揮官要求「黃背心靠一邊」，然後檢查其身份證及記者證。

22:10 旺角

防暴警員先將起火雜物用水救熄，其後消防員到場，調查火種。

22:04 旺角

在西洋菜南街，有雜物在路面起火。隨後有數輛警車駛至，多名防暴警員到場處理。警方亦接獲報案，指西洋菜南街近奶路臣街有雜物起火，其後已救熄，認為起火原因有可疑，列作縱火處理。

21:58 旺角

現場警方指，聚集人士正堵塞馬路，稱會用適當武力作出驅散。有警員又指，要求所有人「叫你哋上返行人路，小學生都唔會咁。」

+ 2

21:30 旺角

有多部警車由彌敦道轉入山東街，有示威者向警車丟雜物，包括珍珠奶茶及玻璃樽等，多架警車隨即駛至，大批警員落車拉起封鎖線。現場所見，至少有一人被穿便服、戴黑色口罩及帽的便衣警員制服。防暴警員在現場拉起封鎖線，並將防線推前，記者被迫後撤，場面混亂險人踩人。

警方在山東街設封鎖線，速龍小隊成員亦出動，其後再有數十名防暴警增援，警方用燈照向樓上位置。

21:24 旺角

數十名市民於彌敦道瓊華中心外聚集、唱歌及呼喊口號，警車則於彌敦道對出停泊戒備。而在山東街，有一件大型雜物橫置馬路上，疑是示威者設置的路障。

20:42 旺角

警方開始收起西洋菜南街的封鎖線，而在山東街戒備的防暴警，廣播要求前方的人散去後，便衝前驅散。

20:38 旺角

警方開咪指，現場的人已聚集一段時間，要求立即離開，否會涉違反限聚令會被檢控。

+ 4 + 3 + 2

20:30 旺角

警員於山東街舉起藍旗，指附近聚集人士涉非法集結，要求聚集人士離開。

20:13 旺角

在西洋菜南街及山東街交界再有示威者叫口號。

20:05 旺角

於豉油街戒備的防謈警，於多次警告要求聚集人士散開後，突然出動衝前驅散，他們到達西洋菜南街後拉起封鎖線，一度噴胡椒噴霧，並高舉藍旗指在場人士涉非法集結。

有人不適坐在地上，有義務急救員上前查看，但警員其後驅趕他們，又指「我哋會叫白車！」

19:40 旺角

在彌敦道與旺角道交界，有示威者快閃堵路，用雜物放滿馬路。防暴警其後制服一名男子，該男子被帶到路旁，有警員搜查其隨身物品。

19:20 旺角

警員於豉油街制服一名男子，引來大批人圍觀，亦有人叫囂指罵警員。警其後拉起封鎖線，並一度噴胡椒噴霧驅散，有幾人「中椒」不適。而學民思潮前發言人黃子悅亦在場被截查。警方在場廣播，指在聚集人士，涉違反限聚令，倘不離開會拘捕或發出傳票。

同一時間，在西洋菜南街傳來示威者叫口號的聲音。

+ 4 + 3 + 2

18:40

警方於facebook專頁表示，於下午有示威者先後於港九新界多個商場内聚集，部分人手持橫額、高叫口號、破壞社會安寧。其間警方收到市民報案，因此進入多個商場執法。

警方指，於傍晚5時許在旺角新世紀廣場三樓位置，截停多名示威者，其中一人身上藏有懷疑製造汽油彈原料， 包括電油、多條毛巾及數個打火機。警方指，不排除有人企圖在示威活動中使用該批物品，嚴重危害在場人士安全。警方拘捕一人並已撿走相關物品，會繼續調查案件。

18:05 海港城

警員將早前在海港城內截查的學生記者帶上警車。據現場消息指，該名記者只得13歲，是一名中學生，來自《深學媒體》 。據其facebook專頁介紹，媒體於今年2月成立，最初由八名來自不同中學的在學青年而組成的網絡新聞媒體。

社工陳虹秀到場了解事件，她批評該學生記者仍未成年，有其兒童權利，質疑警方拘捕原因，並指應由社工或家長陪同。

+ 3 + 2

17:55 新世紀廣場

警方封鎖新世紀廣場出入口，只准已訂枱食飯的人及職員進入。警員其後撤離，新世紀廣場短暫關閉後再次重開，有示威者亦再次叫口號。

17:40 彌敦道

一批示威者突然走出彌敦道，並佔據行車道，有圾圾筒一度被掟出馬路上，交通一度受阻。有防暴警員立即到場，示威者四散，交通回復正常。

彌敦道有至少8部警車戒備，有十多名防暴警在雅蘭中心外視察，當中有人持圓盾，亦有持旗手。

17:32 新世紀廣場

在旺角新世紀廣場內，一批警員再度於一樓驅趕在場人士及傳媒。

17:27 朗豪坊

在朗豪坊商場內，有示威者聚集高叫口號。

17:24 APM

防暴警察撤離APM近半小時，商舖陸續重開營業，亦有市民再度聚集唱歌及呼喊口號，另有示威者拉起「光復香港、時代革命」等橫額，但商場人流及聚集市民已較稍前為少。

17:20 海港城

大批防暴警員再次進入商場，並截查多人，當中有一名穿黃色背心的學生記者被搜查，暫未知悉其身份，及因何故被截查。

+ 5 + 4 + 3

17:10

警方於facebook專頁表示，今日下午有示威者先後於港九新界多個商場内聚集，部分人手持橫額、高叫口號、「破壞社會安寧」。其間警方收到市民報案，因此進入多個商場執法。警方重申，根據限聚令，5月8日至5月21日期間，不得在任何公眾地方進行多於8人的羣組聚集。任何人士參與或組織受禁羣組聚集均屬違法。警方呼籲所有示威者停止聚集或作出破壞社會安寧的行爲，立即離開現場，強調警務人員會果斷執法。

17:03 時代廣場

在商場內叫口號的示威者已散去，商場內店舖過去2小時都未有因為活動而關閉，繼續營業。

16:50 新世紀廣場

商場內一個出入口，以及一條直上一樓的扶手電梯關閉。據了解，警員在較早時於商場一樓，曾拘捕一名男子。

16:44 APM

近百名防暴警察已進入APM商場內，分佈商場地下多個出入口位置戒備，示威者不滿，情緒高漲。

16:38 太古城

趙家賢表示，約於下午四時，太古城內共有四個巿民被發出告票，其中三人為一家人，另一人則是太古城街坊，他批評警方行動無理和不合邏輯，「喺法例執行上，一家三個人點都唔會違反禁制令啦！」他表示已抄下四人的資料，為他們提供法律援助。

16:38 新世紀廣場

大部份防暴警員已撤離商場。

16:36 海港城

一批防暴警員在商場內巡邏，指現場人士或違限聚令，警告現場人士離開。

16:33 APM

20多名防暴警察進入apm商場內中庭範圍，部分商舖拉閘。稍早前有多人聚集並高叫口號，警員入內時呼籲商場內聚集人士離去。

16:30 新世紀廣場

大批市民感到不適，不斷咳嗽，紛紛逃離商場範圍。

16:27 新世紀廣場

有示威者於高處，向新世紀廣場內中庭的防暴警員掟雜物，有防暴警舉起胡椒球槍，並疑曾向示威者方向發射。現場傳出大陣胡椒味。

母親節和你SING｜示威者新世紀廣場內掟雜物 警疑一度射胡椒球槍

16:25 太古城

一名居於太古城三十多年的巿民被警員發出傳票，他指當時自己一個進入商場，惟當時警方進入商場並向他發出傳單，他對警方做法反對不滿，批評警方以限聚令限制巿民自由。

16:20 新世紀廣場

一批防暴警員進入商場內，驅散聚集人士。他們警告在場叫口號人士，已違反限聚令將會被票控。

一名報稱居於太古城三十多年的巿民被警員發出傳票，他指當時自己一個進入商場，惟當時警方進入商場並向他發出傳票。(盧翊銘攝)

16:15 海港城

大批防暴警員主入海港城商場內，指現場聚集人士違反限聚令，要求立即散開。警員指，因為收到有人報案在商場內聚集，故要入內驅散，並指違例者會被票控。他們其後在商場內拉起封鎖線。

16:15 大古城

有市民指，今日一家三口到太古城商場行街慶祝母親節，但警方聲稱他們違反「限聚令」並發出告票，他表示不理解。該市民吳先生說，他以往一向守法，連亂扔垃圾都未試過。

16:10 新世紀廣場

商場響起廣播，指政府規例禁止在公眾地方人群聚集，現場人士或觸犯法例，呼籲市民保持適當社交距離。

16:05 海港城

商場外外有一批防暴警員靠近，警方指收到報案商場內有人違反限聚令，警告現場人士，盡快離開現場，約5分鐘後，警員撤退回天星碼頭位置，未有採取執法行動。

+ 8 + 7 + 6

15:58 太古城

警員在太古城內巡邏，並指聚集人士違反限聚令，警告將向在場人士發傳票，聚集人士指罵警員，有警員包圍一名拍攝中的聚集中士，稱：「嗌得大聲啲，嗌多十年都無用」，現場氣氛緊張。

有一名黑衣男子被警員截查，並向他發出限聚令傳票。

15:47 時代廣場

在現場聚集人士增至逾100人，示威者直高叫不少反修例及針對警方的口號，有家長繼續帶同小童及幼兒駐足觀察。

+ 7 + 6 + 5

15:44 又一城

又一城商場內有人大叫「光復香港」，即有十多人和應「時代革命」，現場約有二十多人聚集，現場有保安駐守，但未見有任何行動。

15:43 太古城

在太古成外戒備的警員，再度進入太古城內，要求聚集叫口號人士散開。他們其後在商場巡邏。

15:41 海港城

海港城商場有火警鐘響起，一批消防員到場調查，其後鐘聲停止。

+ 7 + 6 + 5

15:33 太古城

太古城商場內已沒有太多示威者聚集，但仍不時聽到有人大叫口號。而商場內有部份樓層近欄杆位置，放了「Happy Mother's Day」的花盆擺設，似是阻止有人於欄杆附近聚集叫口號。

15:27 海港城

逾百人合唱《願榮光歸香港》，不少人高舉反修例手勢，高叫「五大訴求，缺一不可」口號，亦有人揮動「光復香港，時代革命」的旗幟。

15:15 觀塘

APM 逾百人於商場各樓層倚欄杆聚集，眾人高唱《願榮光歸香港》，又高叫「香港獨立、唯一出路」等口號，有市民自備大公報出版的《哭泣的城市》，躺在中庭「抗議」，稱「唔知佢哋（示威市民）做咩！」

15:14 太古城

逾百名警員到場增援，並進入商場內驅散示威者。現場警員指收到報案指有人聚集，遂開始進入商場內。警員其後要求商場內聚集的人散去，其後撤回商場外戒備。東區區議會副主席趙家賢指，今次警方的行動較上次到太古城的驅散行動合理，但遺憾有警方進內後，有商店便落閘，影響母親節市民消費意慾。

+ 7 + 6 + 5

15:05 銅鑼灣

在銅鑼灣時代廣場，約有40人駐足中庭的玻璃圍欄，但沒有人開始唱歌，有駐足人士討論情況。至3時05分有少部分人自行開始唱反修例歌曲，並在唱歌後大叫口號，商場內不同樓層開始有人和應。

15:04 太古城

有數十名聚集人士高叫反修例口號，店舖未有受影響，如常營業。商場以廣播系統播放錄音，提醒聚集人士或違限聚令。

15:00 各區

下午3時，在本港多個商場，均有示威者聚集並喊口號。其中在尖沙咀海港城，警察進入商場範圍，一度企圖進入商場內驅散示威者。

14:50 尖沙咀

海港城開始有人聚集，有示威者高呼反修例口號

14:43 太古城

下午一時許，太古城職員和保安開始戒備，其中以鐵馬圍封面向中庭方向的鐵欄，並放置盆栽作裝飾，減少聚集人士「和你Sing」的空間。及至下午二時半，職員在盆栽上分別插上寫有母親節快樂和Happy Mother’s Day字樣的字牌。

14:35 銅鑼灣

時代廣場商場中庭位置有少數職員聚集，商場各層只有總共約10人站在欄杆附近。

14:12 尖沙咀

一名男子於尖沙嘴天星碼頭被搜查後，被警員拘捕上警車離去。未知男子觸犯何事。

14:10 尖沙咀

海港城有不少市民逛街，暫未見有加強保安戒備，警方主要在商場外廣東道及碼頭一帶截查市民。

14:06 尖沙咀

警方與尖沙咀天星碼頭拉起封鎖線，指現場市民違反限聚令，要求市民即時離開，惟現場未見有示威者叫口號。

14:00 觀塘

APM商場內暫仍然平靜，滿佈逛街購物市民。裕民坊外則有防暴警察巡邏，連接商場的行人天橋亦有防暴警員於兩旁戒備，接近每十步便有一位。

13:45 尖沙咀

警方於尖沙咀鐘樓外，不時截查經過的市民。

13:35 太古城

商場職員開始把圍欄以鐵馬圍封，並以花瓶佈置，防止巿民聚集唱歌。

13:30又一城：商場內暫未見有人聚集，所有商舖包括Starsbuck、千両等均照常開門，不過商場各個岀入口及商場每層都有穿黃色背心的保安駐守。

13:30 旺角

朗豪坊對出、彌敦道與亞皆老街交界、以及旺角東站外均有警車戒備，朗豪坊外有數名防暴警察下車視察，旺角新世界廣場內的市民如常逛街。

1328 太古城

現場未見有聚集人士，只見在商場消費的人群，另有商場職員開始穿上反光衣，並於商場張貼告示，提醒市民限聚令生效，違反規例者可屬違法。

1325 尖沙嘴

梳士巴利花園及太空館外一帶已有數十名防暴警駐守。記者沿路前往鐘樓時，尚未穿上記者反光衣，期間已兩度被警方截查身份證及搜身。有警員指，記者所使用的黑色迪卡儂背囊可疑，並認為記者的眼神閃縮故截查，惟當時記者正專心使用電話。