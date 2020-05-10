母親節和你SING｜示威者新世紀廣場內掟雜物　警疑一度射胡椒球槍

反修例風波由上年6月開始，至今仍未平息。早前有團體申請今日（10日）發起九龍大遊行，惟收到警方通知反對遊行申請，雖遊行告吹，但網民續號召於今日下午3時起「和你SING」行動，其中在旺角新世紀廣場，一度逾百人聚集並高唱反修例歌曲，大批防暴警進內驅散，情況混亂。有示威者於高層向中庭掟雜物，警方一度發射胡椒球槍，現場傳出大陣胡椒味，多名在場市民感到不適。

防暴警進入新世紀廣場內，期間有人從高處掟雜物，警隨即開胡椒球槍。(鄭子峰攝)

在下午1時半，朗豪坊對出、彌敦道與亞皆老街交界、以及旺角東站外均有警車戒備。朗豪坊外有數名防暴警察下車視察，而旺角新世界廣場內的市民如常逛街，商店照常營業。

然而，在下午4時許，有過百人開始在新世紀廣場高叫口號，惟暫未見商舖提早落閘，有防暴警員繼續在前往商場的天橋入口戒備。同時，商場響起廣播，指政府規例禁止在公眾地方人群聚集，現場人士或觸犯法例，呼籲市民保持適當社交距離。

不足半小時，一批防暴警員衝入商埸，現場一片混亂，有示威者於高處，向中庭的防暴警員掟下雜物，有防暴警舉起胡椒球槍，並曾向示威者方向發射，現場傳出槍聲及大陣胡椒味，大批在場的市民感到不適，不斷咳嗽，紛紛逃離商場範圍。記者現場所見，有市民攜老扶幼進入商場，吸到胡椒味而咳嗽，氣味相當濃烈，長達半小時以上才逐漸散去。



除了在旺角東商場，其餘多區亦有人響應「和你聲」行動，包括在海港城商場、apm商場、 太古城中心等，警方多次入內進行驅散。