母親節│疫情影響SEN家庭　精神處崩潰邊緣　家長曾以刀指向子女

新冠肺炎疫情持續數月，全港的中小學及幼稚園至今仍未復課，不少特殊教育需要（SEN）家庭受到影響，包括停課期間SEN兒童訓練和學習服務停頓、學習能力倒退、負面情緒和行為問題加劇。 今日（10日）是母親節，香港社區組織協會公布《新肺炎疫症對基層SEN家庭的影響》，指出有17.6%的SEN家庭無書枱、11.5%未有安裝上網，44.1%網速不夠，有八成以上的照顧者近2個月曾有自殺念頭。有專注力不足的SEN兒童因為防疫物資不足，疫情期間鮮少出街，明顯記憶力衰退；亦有SEN兒童疫情期間沈迷遊戲，與家長頻頻爆衝突，母親表示曾提刀相對，擔心釀成慘劇。

兒子被診斷過度活躍及語言障礙 母子二人難溝通

鄭太是8歲兒童的母親，兒子被診斷為過度活躍及語言障礙。鄭太表示因為語言障礙，兒子本身就與家長難以溝通，需要接受語言治療及職業治療。她說，現時兒子日日需留在不足100呎的家中，除了網課難達成效，家庭矛盾與日俱增。兒子在家不時大叫、大哭和發脾氣，狀況比過去惡化。鄭太表示疫情前會在周末外出做散工，以此「放鬆心情」，惟疫情中失業，她說家中現時矛盾非常之大。

面對過度活躍兒爆衝突 曾以刀指向「好怕情緒失控拮佢」

黃女士是9歲SEN兒童的母親，孩子有過度活躍、讀寫障礙，並在社協做過評估，屬於抑鬱。黃女士與丈夫已經離婚，持雙程證來港照顧兒子，她和兒子住在100呎左右的唐樓劏房內。疫情以來，家中最初沒有電腦，兒子只能用手機上堂。無奈兒子突然沈迷手機遊戲，經常躲在被子中偷偷玩，惹到母子之間常常爆發衝突，「我有時忍唔住用衣架打佢，佢用手機我就拎住衣架睇住，有次我真係拎住把刀，好怕情緒失控拮佢。」

八成需照顧特殊學習需要學童的人士，近兩月有自殺念頭。（袁澍攝）

這樣的情況並不罕見，社協在3月訪問了227名確診SEN兒童的家長，當中有八成居住面積不足200呎。結果顯示，有74.4%的SEN兒童的學校均有佈置網上功課，54.6%的學校需要網上教學。惟17.6%的SEN家庭無書枱、11.5%未有安裝上網，44.1%網速不夠。社協成員黃文杰指出，基層SEN兒童家中缺乏基本電腦和上網，難以跟上學習進度。

逾八成照顧者曾有輕生念頭

調查又指，有22%的受訪兒童照顧者反映需要託管服務，但46.9%家長表示學校不提供託管服務。社協指出，疫情期間基層家庭本就難以維持工作，若要照顧子女，則更雪上加霜。

另外，不少家長都因為疫情產生擔憂，包括物資不足、擔心感染等。社協引述調查結果指不少照顧者精神已經處於崩潰邊緣，受訪者當中有22.9%的家長需要服用精神科藥物（如安眠藥），更有超過八成（83.3%）的照顧者表示這兩個月曾萌生自殺念頭。

針對以上情況，社協建議將防疫物資列入《商品條例》，訂立不少於3個月的社會需求儲備；為基層SEN家庭提供額外津貼、為基層學生提供針對恆常網上學習的電子設備；學校和社福機構分時段給SEN子女預約回校做功課、訓練及支援等。