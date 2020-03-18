【新冠肺炎】嚴重智障過度活躍女童復課無期　母嘆照顧心力交瘁

家慧一手撥開擋在臉龐的口罩，露出空洞眼神以外的半截臉。活在自我世界，她不理解外在的翻天巨變，但藏於眉額間的小動作，和本能反應，將個多月以來，被困在家的情緒表露無遺。 這位有嚴重智障兼過度活躍症的孩子不甘受困，每日在家大叫大嚷。面對復課無期，田太心情矛盾，每日在家忙著安撫女兒情緒、照顧起居飲食疲於奔命；讓女兒回到校園，又擔心會交叉感染。面對突如其來的全天候照顧壓力，這患有抑鬱的母親叫苦連天，但也咬緊牙關：「係好辛苦，但我會繼續努力。」

▼家慧停課留家日常▼

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湊佢都真係幾辛苦，唔止係體力，精神上都係。 嚴重智障、專注力失調及過度活躍症家長田太

家慧今年十五歲，是嚴重智障患者，亦有專注力失調及過度活躍症（ADHD）。小妮子是「甩繩馬騮」，時而呢喃自語、來回踱步，時而手持鉛筆與簿，纏著媽媽和妹妹畫個不停。她的桃紅色羽絨滿佈筆跡，跟家中的牆同被畫得像花斑貓一樣，本身是完美主義者的田太也無奈投降，「都無符，之後都由得佢。」

疫情持續，三母女長困在家。在平常日子，家慧就讀嚴重智障學校，朝七午四，學習群體生活。課堂用活動教學，也教授中、英、數、常識，卻是常人沒法想像的簡易程度，學大與小的概念、不准大叫等，每個課題上足三個月，一年只上四課。停課逾月，一切如同停擺，田太坦言憂慮，「只能自己盡力管教。」

田太說家慧是需要二百倍心血照顧的孩子，由早到晚，她也寸步不離。家慧最愛拿著紙筆，著媽媽寫寫畫畫，田太也有求必應。（余俊亮攝）

停課照顧馬不停蹄 由朝到晚沒餘暇



在學校，家慧是班上的唯一。大部分同學上課時乖乖安坐，唯獨她坐無定時，需要教師助理「特別關顧」，「帶佢去洗手間、飲水。」

留在家中更不受管束，「佢每一分鐘都唔停得」，而田太的勞累由每朝睡眼惺忪開始。家慧不戀床，停課期間每朝7時準時起床，妹妹體會甚深，「家姐會拎住ipad好大聲咁播」，以為與兩個女兒同睡的田太會氣急敗壞，她卻倒是從容，只笑著說：「想瞓耐少少都唔得。」



起床過後，則是馬不停蹄的消耗戰，為女兒梳洗、陪吃飯是永不休止的角力。田太說，家慧吃飯兩小時起跳，「倒落隻碗，再倒來倒去」，餐具散落一地，米飯粒黏得到處都是，需時收拾殘局。單是三餐已佔去大半天，還要照顧她的無窮精力，「會無時無刻叫你寫字、畫公仔，同埋一齊睇Youtube」。



雖然心累，但田太自問應付有餘，不過女兒突如其來的情緒爆發，或莫名其妙的行徑，她則不諱言手足無措，「有時佢同一句說話會講一百次。」

家慧今年十五歲，就讀嚴重智障學校，其他同學大多寄住宿舍，家慧則天天回家，田太說：「唔捨得嘛。」（余俊亮攝）

足不出戶鬧情緒 女兒厭棄口罩母憂難防疫



平時返學尚可四處跑動，停課則只能被家中四面牆「圍困」，每天的「放電」時間突然歸零，無處宣泄的家慧不時「扭計」，她拿著排球示意，又跑到窗邊盼望，甚至大叫大嚷：「有得出街未呀」。

正常日子，走在街上，即使手牽手，家慧也總被花花世界吸引，不時無定向靠近別人，又常亂碰亂摸，換來厭惡眼神及毒舌，「嘩！佢好恐怖囉」，田太和顏悅色道歉，再一笑置之，「咁多年，都慣喇。」

在疫情下，每周難得一天的天倫樂，是家慧如願以償之時。禁足逾月，終可趁爸爸休假外出走走，她也如脫韁野馬般歡天喜地。不過田太說，只敢由大窩口前往荃灣市中心吃個下午茶，然後乘的士匆匆回家，「平時都唔敢搭港鐵，怕佢會打擾到人，依家仲更加唔夠膽」。

口罩更是家慧的「緊箍咒」，記者來訪當天，田太出盡九牛二虎之力，始成功迫令女兒就範。才不過數秒，家慧已迅速除下，眉頭緊皺，樣子難受得要命。田太沒好氣，拋下一個疲累眼神，「佢唔肯戴口罩，都驚佢感染，所以真係好難帶佢出去。」

戴口罩是艱難事，田太軟硬兼施，始令家慧乖乖就範。不消一會，家慧旋即除下。田太坦言最怕嚴重智障孩子不懂抗疫，復課後於校內交叉感染。（余俊亮攝）

困身照顧陷口罩荒 田太：「唯有重用再重用」



這又連帶另一難題：成為口罩荒下的「隱蔽」家庭。



家慧很黏人，說是寸步不離沒誇大，母女同睡、同吃，即使是如廁，家慧也巴不得與母相隨，「行開一陣，佢已經會拍門，拍到隻門都爛」。以往兩個女兒返學，雖然家務排著隊待辦，煮飯、洗衫、拖地，沒完沒了，但田太尚能偷來一點閒；疫情下情況更嚴峻，需要全天候守護在家，田太的生活更仿似圍繞家慧而轉，「真係廿四小時當值」。



時間緊絀，她選擇變陣，沒空買菜，田太唯有趁丈夫休假時，速戰速決，每次外出買足一星期存貨「儲糧」，「一次過買晒凍肉同瓜菜，留得幾耐得幾耐」，但口罩則沒法子張羅，只能坐困愁城，變相「自我隔離」。



爸爸從事酒店業，上班有口罩配給，三母女則只共享一盒「頂檔」，「都係好彩過年前剛好買得到。」五十個口罩，快速消耗，不能獨留子女在家外出搶購，網上登記又經常滿額，田太說起時難掩愁容，「唯有重用再重用」。家長會主席雪中送炭，到訪時帶來三十個口罩，她暫且放下心頭大石，「但都唔知開學後點算。」

港府再進一步預告全面復課無期，田太坦言心情矛盾，她說嚴重智障孩子不懂表達自我，靠父母單向了解，難免沮喪，疫症下照顧壓力襲來，更是苦困，「你見我真係嗌破喉嚨」，但另一邊廂，讓孩子重回校園又是一場惡夢，「會擔心佢哋唔識保護自己，交叉感染」。

田太笑說自己是廿小四時當值的母親，疫情下更疲於奔命，她說自己內心偶爾會流淚，但會以樂觀笑對，「無辦法，唯有繼續努力」。（余俊亮攝）

訪問期間，成人們忙著聊天，客廳旁突傳來小騷動。家慧面露不安，跑過來打斷對話，又晃動媽媽手袖，重覆意義不明的字句。田太連忙安撫，又嘗試推敲意會，她自言只理解對方七成，「要畀多少少耐性同愛心。」日夜相對總有疲累時，她偶爾會向細囡家瑩撤個嬌，「媽咪唔得喇」，打個呵欠又再抖擻。

照顧壓力爆煲釀抑鬱



爽朗個性背後，掩藏田太鮮為人知過去。數年前，田太曾是暴跳如雷的惡母，細囡家瑩最清楚不過，「佢以前鬧人有回音。」田太聞言嘻嘻大笑，「依家無啦。」她說，家慧出世時頭部缺氧，結果智力受損，自己則不堪噩耗，及照顧壓力超負荷，終患上抑鬱症。她動輒破口大罵，情緒崩塌，「鬧到連老公都話要同我離婚」，以往也對家慧若即若離，親暱擁抱根本沒可能，「只係會諗，點解佢咁曳？」

妹妹家瑩（右）與家慧相差四年，她渴望了解這位親人，「佢內心係一個好細嘅圈，希望可以走入佢個世界」。偶爾有朋友不明所以，惡意攻擊：「會話你家姐好恐怖」，她護航也體諒，「佢哋無親身經歷過，我唔怪佢哋。」（余俊亮攝）

抑鬱至今仍未斷尾，但病情回穩，田太也學懂在艱難前行，千帆過盡，更不抗拒將情感外露，「個人正面咗，會用時間愛佢」。細囡家瑩也是功臣，懂事的她會幫忙分憂，也會盡所能照顧家姐：「覺得陪家姐都係玩嘅一種，佢內心係一個好細嘅圈，希望可以走入佢個世界」。



抗疫的非常時期，望著眼前兩個女兒，田太有感而發，「係好疲於奔命，但都係好難得嘅親子時間。」但也不諱言，渴望有臨時暫託支援，她瞇瞇眼苦笑說：「畀個機會抖抖都好啊。」

李芝融（右）指，家長會共有370多個會員，最少有200多位家長求助，表明因照顧子女關係，無暇外出搶購口罩。今天他專程到訪，為田太送上由好心人捐贈的口罩。（余俊亮攝）

嚴重弱智人士家長協會主席李芝融指，新冠肺炎疫情下，尤以患有過度活躍症的嚴重智障人士最難適應。他解釋，他們需要活動空間抒發個人情感，困在家中或衍生行為及情緒異樣，惟社區服務受疫情影響，家長更見孤立無援。他又提到，不少嚴重智障人士家長面臨口罩不足問題，由於長期濟留在家照顧子女，難撲口罩，期望港府可支援更為到位。