【新冠肺炎】小學校長會主席：復課設4星期面授課程　減考核範圍

新型冠狀肺炎疫情近日緩和，政府周二（5日）宣布5月27日起分階段復課，中三至中五率先復課；小學及幼稚園K3則於6月復課，惟幼稚園K1至K2不會在今學年復課。 資助小學校長會名譽主席張勇邦今早（9日）接受商台節目訪問表示，較關注小學的高年級生，因小五學生需應考呈分試，即使過往停課日子持續網上教學，惟學生礙於家中電腦設備及支援有差異，吸收程度或有不同，故會安排四星期面授課程，且重點只考核面授課程範圍，「寧願考少啲、公平啲。」

政府早前宣布，5月27日起分階段復課，中三至中五學生於當日上學；小四至中二則於6月8日復課；幼稚園K3至小三學生，則於6月15日復課。（資料圖片）

張勇邦續指，小四升小五亦須考精英班試，會視乎安排或只考核中英數核心科。至於小六升中方面，則會加強相關升中適應課堂，安排社工及相關機構，讓學生有心理或生理準備即將升中。

津貼中學議會當然執委林日豐則指，停課一段時間，學生的生活模式或會改變，近日老師開始將網上教學時間提早，以定時學習模式讓學生熟習。他認為，復課後不應急於趕進度教學，而須了解學生精神狀態及情況，建議首一兩天可與學生對話，了解他們對疫情看法及其憂慮。

林日豐續說，復課後有數個環節必須注意，分別為學校環境管理、清潔指引、疫情監察及報告。故學校正研究製作短片，講述返校、清潔及個人衞生治理等程序，讓家長得悉相關況，協助子女上學前量度體溫、準備足夠早餐，避免返校後仍須進食。

▼政府放寬限聚令、食肆及其他處所措施▼

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學校設施方面，將安排桌之桌之間有特定距離、單行坐，並會設隔離室予上呼吸道感染的學生、洗手間設等候區，且課堂例如體育及音樂科，可考慮引入太極、靜觀欣賞音樂方式，以保持適當社交距離。

林日豐又指，現時以半日上課模式復課，下午時段學校可繼續以網上平台教學，或重點安排高年級生，在校進行實驗課堂。



中學校長會副主席連鎮邦表示，學界關注中五學生，因他們明年便須應考中學文憑試，故正與當局商討能否在校本評核方面「特事特辦」，以減輕學生的負擔。