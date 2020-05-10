富臨以無薪假避遣散費　工友到場請願　警方到場拘捕兩人

受新型冠狀病毒疫情影響，富臨集團於2月中曾宣布要求旗下員工由2月份開始放取三日無薪假期。飲食及酒店業職工總會日前收到任職美孚「富臨皇宮」的工友求助，指富臨集團對外聲稱員工放取三日無薪假，但實際上工友在簽署的信件後三個月，依然復工無期。 有工會今早（10日）聯同多名受影響工友到美孚「富臨皇宮」外請願，要求富臨向工友作出清晰交代。其間請願人士聲稱要到酒樓內「飲茶」，但被富臨員工阻止，擾攘約十分鐘後有軍裝及便衣警員到場，警告在場人士違反「限聚令」，並抄下身份證資料，並有兩名女子被警員帶上警車。

飲食及酒店業職工總會今早聯同多名受影響工友到美孚「富臨皇宮」外請願。（張浩維攝）

飲食及酒店業職工總會今（10日）聯同受影響工友到美孚「富臨皇宮」請願，其間有請願人士聲稱要到酒樓內「飲茶」，並稱已預約座位，但亦被富臨員工阻止。

該名員工更向其中一名請願人士指，日前該名請願人士因病請假多天，但公司亦沒有計較，並道「你敢搞即管搞」。

雙方擾攘約十分鐘後有多名軍裝及便衣警員到場，並聲稱在場人士違反「限聚令」，對其作出兩次警告，並抄下身份證資料。其後有兩名女子被警員帶上警車，據悉其中一名女子為工會幹事，該名幹事被鎖上手銬後帶走。