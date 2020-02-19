【武漢肺炎】富臨宣布約20間餐館短暫休業　員工2月需放3日無薪假

武漢肺炎疫情持續蔓延，各行各業都受影響。富臨集團宣布，因應新型冠狀病毒疫情傳染性高，市民減少外出用膳，經管理層考慮後，決定旗下約20間餐館短暫休業，徹底清潔和消毒。 富臨集團又表示，已跟大部份業主磋商租金舒緩措施，並推行營運成本控制方案，包括前線員工2月份內放3天無薪假期，料受影響員工約2,000人。另外，於2月份內下調全體執行董事薪酬50%；高級管理層薪酬下調20%。

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富臨集團表示，新型冠狀病毒疫情傳染性高，專家普遍建議暫時減少聚會，市民減少外出用膳，經管理層考慮後，為顧客及員工的健康着想，決定旗下約20間餐館短暫休業，徹底清潔和消毒，富臨管理層會留意疫情發展，冀盡快回復正常服務。

另外，隨着確診個案持續上升，富臨集團表示，進一步打擊疲弱的零售餐飲市道，集團已跟大部份業主磋商租金舒緩措施，並推行一系列營運成本控制方案，包括2月份內全體執行董事薪酬下調50%；高級管理層則減。此外，由於營業店舖減少，富臨集團表示，前線員工於二月份內需按既定程序，安排放三天無薪假期，受影響員工約2,000名。

富臨集團又稱，所有餐館已全面防疫措施，所有員工於值勤期間需配戴口罩，並每日在店內量度體溫兩次，如發燒或不適，必需馬上求醫及留家休息；餐館亦會加強清潔，以保障顧客及員工的健康。

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